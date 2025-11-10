Brustzentrum Ludwigsburg-Bietigheim: Rekonstruktion nach dem Brustkrebs – Kooperation eröffnet neue Möglichkeiten

Das Brustzentrum Ludwigsburg-Bietigheim arbeitet nun mit der Plastischen Chirurgie des Diakonie-Klinikums Stuttgart zusammen.
Das Brustzentrum Ludwigsburg-Bietigheim hat eine Kooperation mit der plastischen Chirurgie des Diakonie-Klinikums Stuttgart geschlossen. Diese neue Zusammenarbeit sei ein wichtiger Schritt, um die interdisziplinäre Versorgung von Patientinnen nach einer Brustoperation weiter zu verbessern – und zugleich eine notwendige Voraussetzung für die Zertifizierung des Brustzentrums nach den Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft.