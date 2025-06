Jessie J machte Anfang dieser Woche ihre Brustkrebsdiagnose publik. Mit einer Instagram-Story bedankt sich die 37-jährige Sängerin nun bei ihren Fans für die Unterstützung und die Freundlichkeit, die sie seitdem erfährt.

Die Mutter des zweijährigen Sky, den sie mit Basketballstar Chanan Colman (41) großzieht, zeigt sich auf dem Foto in ihrer Story sichtlich bewegt. Die Britin steht vor einem Spiegel, hält sich die rechte Hand vor das Herz und hat ihre Augen geschlossen. Sie trägt ein schlichtes graues Sweatshirt und silberne Creolen. Dazu teilt sie die Worte: "So dankbar für all die Liebe und die Unterstützung und Freundlichkeit, die mich in den letzten zwei Tagen erreicht hat."

Mit einem Instagram-Video enthüllte sie am 3. Juni, dass sie vor der Veröffentlichung ihrer Single "New Secrets" am 25. April die Diagnose Brustkrebs im Frühstadium erhalten hatte und sich seitdem Tests unterzogen hatte. "Bevor 'No Secrets' herauskam, wurde bei mir ein frühes Brustkrebsstadium diagnostiziert", erklärt sie ihren Followern. "Ich hebe das Wort 'früh' hervor. Krebs ist in jeder Form schlimm, aber ich halte mich an dem Wort 'früh' fest." Sie wollte diese persönliche Nachricht öffentlich machen, weil sie den offenen Umgang mit ihren Fans schätzt. "Ich habe schon immer alles geteilt, was ich in meinem Leben durchmache."

"Ich werde eine Weile verschwinden"

Seitdem befinde sie sich zwischen medizinischen Untersuchungen und Arbeit. Die Diagnose habe sie noch nicht vollständig verarbeiten können: "Ich spreche nicht genug darüber. Ich verarbeite es nicht, weil ich so hart arbeite", gesteht die Musikerin, die mit "Price Tag" im Jahr 2011 ihren internationalen Durchbruch erlangte. Dann scherzt sie: "Es ist eine sehr dramatische Art, eine Brustvergrößerung zu bekommen. Ich werde nach dem Summertime Ball eine Weile verschwinden, um meine Operation zu haben, und ich werde mit riesigen Brüsten und mehr Musik zurückkommen."

Die Brustvergrößerung war dabei offenbar nur ein Scherz der Musikerin: In einem weiteren Instagram-Beitrag beruhigt sie ihre Fans, dass sie keine riesigen Brüste bekommen werde und sagt: "Ich muss aufhören, Witze zu machen."

Vielleicht aber auch nicht: Ihre Follower honorieren ihre Ehrlichkeit, ihre Stärke und ihren humorvollen Umgang mit der Schocknachricht auf Social Media mit massenweise Likes. Bereits über 250.000 Herzchen hatte der Post, in dem sie über ihren Scherz aufklärt, in zwei Tagen erhalten.