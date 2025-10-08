Bruno Mars wird 40: Vom Elvis-Imitator zum Superstar

Während er heute auf den größten Bühnen seine eigenen Songs performt, begeisterte Bruno Mars als Kind noch als Elvis. Aus ärmlichen Verhältnissen schaffte er den Sprung in die Welt der Stars - und feiert heute seinen 40. Geburtstag.
Bruno Mars (40) ist einer der vielseitigsten Künstler seiner Generation. Mit einem Mix aus Pop, R&B, Funk und Soul begeistert er weltweit Millionen Menschen. Auch für seine Bühnenperformances ist er bekannt, nicht zuletzt für seinen Auftritt beim Super Bowl 2014. Am 8. Oktober wird der Sänger 40 Jahre alt. Für seinen Erfolg musste er hart arbeiten...