Bruno Mars wird 40: Vom Elvis-Imitator zum Superstar

Während er heute auf den größten Bühnen seine eigenen Songs performt, begeisterte Bruno Mars als Kind noch als Elvis. Aus ärmlichen Verhältnissen schaffte er den Sprung in die Welt der Stars - und feiert heute seinen 40. Geburtstag.

Bruno Mars (40) ist einer der vielseitigsten Künstler seiner Generation. Mit einem Mix aus Pop, R&B, Funk und Soul begeistert er weltweit Millionen Menschen. Auch für seine Bühnenperformances ist er bekannt, nicht zuletzt für seinen Auftritt beim Super Bowl 2014. Am 8. Oktober wird der Sänger 40 Jahre alt. Für seinen Erfolg musste er hart arbeiten...

Kindheit zwischen Armut und Musik Bruno Mars wurde am 8. Oktober 1985 in Honolulu, Hawaii, als Peter Gene Hernandez geboren. Er wuchs mit fünf Geschwistern in einer kleinen Hütte auf - mit nur einem Zimmer, ohne Bad und jeglichen Luxus. Doch eines war immer da: die Musik.

Sein Vater Peter Hernandez, ein puerto-ricanischer Schlagzeuger, und seine Mutter Bernadette, eine philippinische Sängerin und Tänzerin, nahmen ihn früh mit auf die Bühne. Bereits mit vier Jahren trat Bruno als Elvis-Imitator auf - inspiriert von seinem Onkel, der ebenfalls ein Elvis-Imitator war - und wurde lokal bekannt. Mit seiner Familie performte er unter dem Namen The Love Notes. Den Spitznamen "Bruno" bekam er übrigens von seinem Vater, da er ihn an den Wrestler Bruno Sammartino erinnerte.

Der Durchbruch ließ auf sich warten

Auch seine vier Schwestern und sein Bruder waren Teil der Love Notes. Während seine Schwestern zusätzlich die Girlband The Lylas gründeten, spielt sein Bruder Eric seit 2010 Schlagzeug für ihn. Bis Bruno Mars die internationalen Bühnen eroberte, dauerte es jedoch eine Weile.

Nach dem Schulabschluss zog er nach Los Angeles, um seine Musikkarriere in Gang zu bringen. Die ersten Jahre waren hart. Ein früher Plattenvertrag mit Motown verlief im Sande. Stattdessen machte er sich hinter den Kulissen einen Namen: Als Songwriter arbeitete er mit Stars wie Flo Rida (46) oder CeeLo Green (50) zusammen. Für die Sugababes schrieb er den Song "Get Sexy", Rapper B.o.B. (36) verdankt ihm und seiner Produzentengruppe The Smeezingtons das Lied "Nothin' on You", auf dem auch Mars zu hören ist.

Seine größten Erfolge

Als Solokünstler startete Bruno Mars 2010 gleich mit seiner Debütsingle durch. "Just the Way You Are" katapultierte ihn in zahlreichen Ländern auf Platz eins der Charts. Ein Album ließ nicht lange auf sich warten: Drei Monate nach dem ersten Song erschien im Oktober 2010 "Doo-Wops & Hooligans", das sich über 15 Millionen Mal verkaufte. An den Erfolg knüpfte er 2012 mit "Unorthodox Jukebox" an.

Sein drittes und bislang letztes Soloalbum "24K Magic" wurde vor allem durch den gleichnamigen Song bekannt - und gewann gleich sieben Grammys. Das Besondere: Bruno Mars konnte die wichtigen Kategorien "Album des Jahres", "Single des Jahres" und "Lied des Jahres" für sich entscheiden. An einem Abend hatten das bislang nur wenige Künstler wie Paul Simon (83) und Eric Clapton (80) geschafft.

Skandal war ein "Weckruf" für ihn

Star-Allüren sind bei Bruno Mars jedoch nicht zu finden. Während für andere Stars backstage teure Menüs und Luxusartikel aufgefahren werden, wünscht er sich lediglich Wein und Feuchttücher, wie er bei James Cordens (47) "Carpool Karaoke" verriet.

Umso überraschender war es, als der Sänger im September 2010 in Las Vegas wegen Kokainbesitzes festgenommen wurde. In einem Badezimmer des Hard Rock Hotels hatte man ihn mit einer kleinen Menge der Droge erwischt. Mars bekannte sich vor Gericht schuldig. Seine Strafe: 200 Stunden gemeinnützige Arbeit, ein Jahr auf Bewährung und die Auflage, eine Drogenberatung wahrzunehmen.

Später zeigte sich Bruno Mars reumütig. "Das war der Weckruf, den ich gebraucht habe. Ich habe mir selbst versprochen, dass ich so etwas nie wieder lesen werde", sagte er dem CBS-Nachrichtenmagazin "60 Minutes".

Ein neues Kapitel

Musikalisch ging Bruno Mars 2021 neue Wege. Mit R&B-Star Anderson Paak (39) rief er das Duo Silk Sonic ins Leben und veröffentlichte das soulige Album "An Evening with Silk Sonic". Mit "Leave the Door Open" landeten sie einen internationalen Hit. Und auch seine nächsten Erfolge feierte Bruno Mars mit anderen Stars: Im Duett mit Lady Gaga (39) ist er auf dem Song "Die With a Smile" zu hören, seine Zusammenarbeit mit Blackpinks Rosé (28) für "Apt." ging ebenso viral.

Doch auf ein neues Soloalbum warten Fans seit 2016. Ob bald neues Material in Aussicht steht? Erst kürzlich berichtete der Popkultur-Account" PopTingz", dass laut Gerüchten in diesem Oktober neue Musik erscheinen könnte.