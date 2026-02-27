Bruno Mars: Rekord-Comeback nach fast zehn Jahren

Nach seinem Album "24K Magic" wurde es um Bruno Mars als Solokünstler ruhig. Stattdessen widmete er sich einem neuen Projekt und Kollaborationen. Jetzt meldet er sich mit "The Romantic" wieder zurück und bricht bereits vor der Veröffentlichung Rekorde.

So lange wie Bruno Mars (40) lässt sich selten ein Künstler Zeit. Nach fast einem Jahrzehnt veröffentlicht der Sänger wieder ein Soloalbum. Mit diesen Neuigkeiten überraschte er seine Fans Anfang 2026. "Mein Album ist fertig", ließ er die Welt am 5. Januar über die Social-Media-Plattform X wissen. Nur zwei Tage später kündigte er "The Romantic" für den 27. Februar und eine erste Single für den 9. Januar an. Mit "I Just Might" setzte er sich prompt an die Spitze der Billboard-Charts.

Der funkige Disco-Pop-Song löste nicht nur Lobeshymnen unter dem Musikvideo aus, sondern folgte auch Mars' wichtigster Regel. Party stehe bei ihm an erster Stelle, erklärte er in einer Audioaufnahme auf Apple Music. Mehr wollte er zu diesem oder den acht weiteren Liedern bis zur Release nicht verraten. Lediglich die Tracklist teilte er eine Woche vorher.

Bruno Mars stellt neuen Ticket-Rekord auf

Davor hatte er sich mit einer Tourankündigung erneut auf Social Media zu Wort gemeldet. Los geht es im April in den USA. Zur Freude aller deutschen Fans stattet Mars während der europäischen Tour-Etappe auch Berlin einen Besuch ab. Zunächst stand lediglich ein Konzert am 26. Juni 2026 im Berliner Olympiastadion auf dem Plan. Wegen der großen Nachfrage ergänzte er weitere Termine am 28. und 29. Juni in derselben Location.

Dass seine letzte Welttournee vor über sieben Jahren endete und die Fans dementsprechend ungeduldig waren, wurde am ersten Tag des regulären Ticketverkaufs überdeutlich. Am 15. Januar wurden 2,1 Millionen Tickets verkauft - ein Rekord für Ticketmaster und Live Nation, wie die Unternehmen berichteten. Wer sich noch keine Karte gesichert hat, ist noch nicht zu spät dran: Für die meisten Konzerte gibt es noch vereinzelt Tickets, darunter auch für Berlin.

Auch die Promis sind Fans

Einen ersten Eindruck, wie das neue Material live klingen wird, bekam das Publikum bei den Grammys. Während seiner Performance von "I Just Might" klatschten, jubelten und sangen seine Kollaborations-Partnerinnen Rosé (29) und Lady Gaga (39) sowie Internet-Star und Sängerin Addison Rae (25) fröhlich mit. Auch die übrigen Promis genossen den Auftritt, wie sie im Anschluss mit reichlich Applaus bewiesen.

Das Netz schloss sich den begeisterten Reaktionen an. Zahlreiche User kommentierten unter dem auf YouTube veröffentlichten Mitschnitt, dass Mars live genau so gut wie auf dem Band singe. Das könnten heutzutage nur noch wenige Künstler von sich behaupten, ergänzten einige.

Er gönnte sich keine Pause

Obwohl Bruno Mars als Solokünstler eine lange Pause einlegte, verschwand er nach "24K Magic" von 2016 nicht von der Bildfläche. In der Zwischenzeit arbeitete er mit Anderson .Paak (40) am gemeinsamen Projekt Silk Sonic. Im November 2021 brachte das Duo sein Debütwerk "An Evening With Silk Sonic" auf den Markt und feierte damit große Erfolge. Vier Grammys gewannen die Musiker mit der Single "Leave The Door Open", die in den USA Doppelplatin-Satus erreichte.

Kommerziell erfolgreicher war Mars' Zusammenarbeit mit Lady Gaga. Kein Song wurde 2025 weltweit öfter gestreamt als "Die With A Smile". Dazu kam ein Grammy für die beste Popdarbietung eines Duos oder einer Gruppe. "APT.", Mars' Kollaboration mit K-Pop-Star Rosé, war zudem der zweitmeistgestreamte Song in Deutschland im vergangenen Jahr.