Brunnen in Stuttgart: Ein Prachtbrunnen, der seit 80 Jahren ohne Wasser ist

1 Stattlich: der Kanzleibogenbrunnen am Schlossplatz Foto: Jan Sellner

In Stuttgart startet die Brunnensaison. Nach und nach werden rund 300 Brunnen angestellt. Einer jedoch, ein sehr zentraler, wird auch dieses Mal nicht fließen, bedauert Jan Sellner im Kommentar.











Link kopiert



Das Thema Wasser in der Stadt ist eines, in das man nicht oft und tief genug eintauchen kann. Gerade jetzt, wo die Frühlingssonne in die Stadt brennt, die Mineralbäder wieder offen haben und die Termine für die Eröffnung der Freibäder feststehen. Passend dazu hat die Stadt den Start der „Brunnensaison“ verkündet. Am Montag, 14. April, ist es soweit. Dann werden das vor drei Jahren eröffnete Fontänenfeld auf dem Marktplatz – eine der besten Stuttgart-Ideen der jüngeren Zeit! – und der sogenannte Pusteblumenbrunnen in der Königstraße wieder sprudeln.