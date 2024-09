Bagel, Avocado-Brot oder Croissant: In welchen Lokalen kann man in Stuttgart am besten frühstücken oder brunchen? Und welche Gerichte und Getränke stehen auf der Speisekarte? Ein Überblick.

Ob in einem gemütlichen Café in Stuttgart-West, im gefragten Frühstückslokal in der Innenstadt oder in der kultigen Espressobar im Stuttgarter-Süden – wir stellen einige der beliebtesten Lokale und Cafés zum Brunchen und Frühstücken in Stuttgart vor.

Mitten in der Stadt und ideal angebunden. Die Auswahl ist gigantisch, doch wo isst es sich besonders gut und was gibt’s auf den Teller?

Lesen Sie auch

Die Zuckerei im Hospitalviertel

Von Montag bis Freitag kann in der Zuckerei zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr gefrühstückt werden, am Samstag wird bis 13 Uhr Frühstück serviert. Im Hospitalviertel, genauer in der Büchsenstraße 35, gibt es kleine Törtchen, leckeres Müsli oder Overnight-Oats mit Topping, belegte Brötchen, knusprige Croissants oder frische Bagel. Dazu dürfen es auch gerne ein paar Früchte sein und ein frischer Saft, Kaffee oder Tee zum Frühstück. Wer vorab schon einen Blick auf die Köstlichkeiten werfen möchte, schaut am besten auf dem Instagram-Kanal vorbei. 260 Rezensionen wurden bereits auf Google hinterlassen. „Jeder Bissen ein Genuss!“ lobt eine Rezensentin.

Die Zuckerei: Büchsenstraße 35, 70174 Stuttgart

Besonderes Frühstück im Fritz Stuttgart

Ganztags-Frühstück gibt es im Fritz in der Stuttgarter Innenstadt. Unter der Woche kann hier zwischen 10.30 Uhr und 16 Uhr gefrühstückt werden, während am Wochenende zwischen 11 und 16 Uhr gebruncht wird. Ob klassisches Frühstück mit Wurst und Käse, ein Hotdog im Laugenbrötchen oder ein fruchtiges Shakshuka – hier finden Eggs Benedict auf ihr Brioche, das Pastrami aufs Bauernbrot und das hausgemachte Granola in den Joghurt. Zu trinken gibt es klassische Kaffeevariationen, diverse Tees und Säfte neben einer breiten Palette Matcha-Variationen. Knapp 400 Bewertungen wurden auf Google bereits vergeben und die Besucher sind sich einig: Wer etwas Besonderes sucht, ist im Fritz goldrichtig – ganze 4,5 Sterne gibt es dafür.

Fritz: Nadlerstraße 4, 70173 Stuttgart

Cafe Hegel: Frühstück am Rathaus

In der Eberhardstraße sind Frühstücks-Fans goldrichtig im Café Hegel. Hier gibt’s das XXL-Breakfast für zwei zum Teilen mit Wurst- und Käseplatte oder auch hausgemachte Avocadocreme auf dem Brot der Wahl, neben diversen Bagels – ob mit Ei, Pastrami oder Trüffel ist jedem selbst überlassen. French Toast, Waffeln oder Pancakes gibt es für die Freunde des süßen Frühstücks. Die Getränkeauswahl ist riesig und reicht von zahlreichen Kaffee-Variationen über verschiedene Kakaos bis hin zu erfrischenden Frappés oder Softdrinks. Über 300 Bewertungen kann das Café bereits auf Google vorweisen und erhält im Durchschnitt 4,6 von fünf möglichen Sternen.

Café Hegel: Eberhardstraße 35, 70173 Stuttgart

Mela Kaffee auf der Königstraße

Wer sich zum Brunch einen Tisch im Mela sichert, kann sich auf Käse- oder Wurstplatten, Avocadobrot, Simit-Bagel und verschiede Eiervariationen freuen. Auch für Vegane gibt es eine extra Frühstücksplatte. Wer auf die schlanke Linie achten möchte, bestellt sich das Fitness-Frühstück, alternativ gibt es liebevoll gestaltete Bowls mit allerlei Superfoods. Richtig süß wird es mit Pancakes, Waffeln, Kuchen, Donuts oder Frozen Yoghurt. In der großen Getränkeauswahl finden sich neben Klassikern wie Organgensaft oder Milchkaffee auch besondere Highlights wie Matcha Latte oder Iced Chai Latte. Ein Blick auf die Karte lohnt sich. Der Besuch im Mela Kaffee & Café lässt sich ideal mit einem Stadtbummel verbinden. Über 1700 Besucher haben dem Café bereits eine Bewertung hinterlassen und scheinen begeistert: Ganze 4,7 Sterne wurden im Durchschnitt vergeben.

Mela Kaffee & Cafe: Königstraße 7, 70173 Stuttgart

Stuttgart-Süd ist bekannt für seine zahlreichen Restaurants und Bars. Unter ihnen sind auch einige Frühstücksspots, die auf jeden Fall einen Besuch wert sind.

Frühstücken im Café Moody

Im ehemaligen Café Babel befindet sich mittlerweile das Café Moody. In der Uhlandstraße unweit des Olgaecks bieten die Geschwister Sari und Simon leckeren Kuchen, Kaffee, Frühstück und mehr an. Der Kuchen wird übrigens von Mama in der Küche liebevoll gebacken. Zum Frühstück gibt es Waffeln, Pancakes oder Rührei mit Speck, Spiegeleier, belegte Bagel oder auch Croissants. Unter der Woche öffnet das Moodys um 8.30 Uhr, am Wochenende geht’s dann ab 10 Uhr los. Reservieren lohnt sich. Die ersten 100 Rezensenten bewerten das Café Moodys mit sehr guten 4,8 von fünf Sternen.

Café Moodys: Uhlandstraße 26, 70182 Stuttgart

LIST Café & Vinothek in Stuttgart-Süd

Im List, benannt nach der Liststraße im Lehenviertel, in der sich das Café befindet, gibt es unter der Woche bis 11.30 Uhr und Samstag sowie Sonntag bis 15 Uhr Frühstück. Der Auszug aus der Frühstückskarte führt von Weißwurstfrühstück über Panini bis hin zu französischem Frühstück. Sowohl herzhafte Frühstücker als auch süße Genießer finden auf der Karte Leckeres aufs oder zum Brot. Neben Frühstück kann man sich hier zu herrlich duftendem Kaffee imposante Kuchen oder liebevoll dekorierte Cupcakes ordern. Ganze 4,5 Sterne gibt es auf Google für das Café und seinen Service.

LIST Café & Vinothek: Liststraße 25, 70180 Stuttgart

Kaffeespezialitäten in Herbert’z Espressobar

An der Ecke Immenhofer- und Mozartstraße gibt es in Herbert’z Espressobar neben bestem Kaffee auch leckeres Frühstück. Das kleine Kaffeehaus versorgt seine Gäste bereits seit 25 Jahren mit dem morgendlichen Espresso oder anderen Kaffeespezialitäten. Auch frühstücken kann man hier gut, ganz gleich ob schwäbisch, amerikanisch oder französisch. An kühlen Tagen nimmt man im Inneren in einzigartigem Ambiente Platz, an warmen Tagen gibt es Plätze im Freien. Vom Kaffee schwarz über den Latte Macchiato bis hin zum Cortado gibt es hier zahlreiche Kaffeevariationen auf der Karte. Auf den Teller kommen Butterbrezeln, Croissants, belegte Laugenbrötchen oder Rührei. Bei über 600 Google-Rezensionen erreicht das Café eine durchschnittliche Bewertung von 4,6 Sternen.

Café Herbert'z: Immenhofer Straße 13, 70180 Stuttgart

Türkisches Frühstück im Nane

Im Frühstücks- und Brunchrestaurant Nane mitten im Herzen des Stuttgarter-Südens gibt es täglich frisch zubereitete türkische Spezialitäten. Frühstückt man im Nane, kommt Urlaubsfeeling auf. Serviert wird hier in verschiedenen kleinen Schälchen. Fans der türkischen Küche kommen hier bereits beim Frühstück auf ihre Kosten. Auf der Karte stehen leckere Aufstriche, Menemen, Gemüse, Sandwiches, Rührei mit Sucuk oder Schafskäse neben Tee, Kaffee, türkischem Mokka und Salep. Die ersten etwa 200 Rezensenten auf Google vergeben durchschnittlich 4,6 Sterne für das Frühstück und den Service im Nane am Marienplatz.

Nane: Böblinger Str. 10B, 70178 Stuttgart

Misch misch: Frühstück und Brunch in Stuttgart-Süd

Auf gemütlichen Retro-Sesseln nimmt man im misch misch vor einer weißen Backsteinwand Platz und bekommt den ersten Kaffee des Tages zum Frühstück serviert. Gemütlich, mit richtigem Wohnzimmer-Vibe, kann man hier von Montag bis Samstag frühstücken. Ob leckerer Joghurt mit Granola, ein knuspriges Croissant zum heißen Kaffee oder leckere Sandwiches – im misch misch erwartet Besucher eine kleine aber feine Auswahl zum Brunchen. Das Café liegt unscheinbar an der Karlshöhe im Stuttgarter-Süden und ist definitiv einen Besuch wert. Die knapp 500 Rezensenten auf Google sind sich einig und loben das misch misch mit durchschnittlich 4,7 Sternen.

Misch misch: Tübinger Straße 95, 70178 Stuttgart

Netzer: Gefragter Frühstücks-Spot in Stuttgart

Zentral gelegen, nur einen Steinwurf von der Stadtmitte entfernt, kann im Netzer hervorragend gefrühstückt werden. Unter der Woche wird von 8 Uhr bis 12 Uhr Frühstück serviert, am Wochenende gibt es von 9 Uhr bis 15 Uhr Special Breakfast. Auf dem Teller landen neben leckerem Bauernbrot mit Avocado, Lachs oder Salz-Zitronen-Pesto auch Pancakes oder ein fluffiges Pistazien-Croissant. Wer probierfreudig ist, bestellt sich den Breakfast Burrito. Außerdem gibt es gesunde Bowls mit Haferflocken und Granola. Im Netzer kann man in modernem Ambiente frühstücken und im Sommer auch im Außenbereich brunchen. Über 1300 Bewertungen wurden bereits auf Google abgegeben und das Frühstückslokal glänzt mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,5 Sternen.

Netzer: Herzogstraße 4, 70176 Stuttgart

Café Seyffer’s: ein Urgestein im Stuttgarter Westen

In der Vogelsangstraße im Stuttgarter Westen kann im Café Seyffer’s gefrühstückt werden. Hier gibt es frischen Orangensaft zu Rührei auf Avocadobrot, bunte Wurst- und Käseplatten zu krossen Brötchen oder fluffige Waffeln mit Puderzucker neben einem frischen Obstsalat. Unter der Woche wird hier erst um 14 Uhr geöffnet, dafür aber am Wochenende bereits um 9 Uhr früh. Montag ist Ruhetag. Seit über zehn Jahren gibt es das Café bereits und wer den Westen kennt, kennt auch das Café Seyffer’s. Rund 400 Rezensionen vergeben im Durchschnitt 4,6 Sterne auf Google. Wer dieses Highlight bisher verpasst hat, sollte auf jeden Fall vorbeischauen.

Café Seyffer’s: Vogelsangstraße 55, 70197 Stuttgart

Frühstück in der Cafébar Auszeit

Bereits seit 2002 gibt es im Westen die Auszeit – eine kleine gemütliche Cafébar in der Augustenstraße mit viel Charme und gutem Frühstück. Auf den Teller oder wahlweise die Hand gibt es hier morgens Croissant, Toast mit Schinken oder Käse, Spiegelei, Müsli oder leckere Bananen-Pancakes. Dazu gibt’s einen leckeren Kaffee und absolutes Wohlfühlambiente. Gut zu wissen: Hier gibt es unter der Woche ab 8 Uhr Frühstück, am Wochenende ist das Frühstückslokal geschlossen. Etwas mehr als 260 Bewertungen wurden bisher in den Google-Rezensionen hinterlassen und damit glänzt die Cafébar mit stolzen 4,8 Sternen.

Cafébar Auszeit: Augustenstraße 52, 70178 Stuttgart

Cupcakes und Bagels am Hölderlinplatz

Direkt am Hölderlinplatz finden Hungrige auf der Suche nach dem perfekten Frühstück Cupcakes und Bagels. Neben leckeren und sensationell verzierten Cupcakes gibt es auch bunt belegte Bagels. Beides ist auch in veganer Ausführung zu haben. Die Cupcake-Sorten wechseln alle sechs Wochen, es lohnt sich also regelmäßig vorbeizugehen und sich durch das neue Sortiment zu probieren. Wer einen Spot zum Frühstücken sucht, ist hier den ganzen Tag über richtig. Neben einer großen Kaffee-Auswahl und dem Programm, das bereits der Name verrät, kommen hier noch Croissant, Franzbrötchen, Waffeln oder Crunchy Granola auf den Teller. Ganze 4,7 Sterne vergeben die über 350 Rezensenten bisher auf Google.

Cupcakes & Bagels: Hölderlinplatz 6, 70176 Stuttgart

Wer auf der Suche nach dem idealen Lokal zum Frühstück oder Brunch in Stuttgart ist, darf auch den Stuttgarter Osten nicht übersehen. Ob klassisches Frühstück oder ausgefallene Leckereien, ein Abstecher in den Osten lohnt sich.

Poffers Café Stuttgart

In der Urbanstraße finden Hungrige das Frühstückscafé Poffers. Die Spezialität des Hauses? Leckere Poffertjes in verschiedenen Ausführungen. Dabei handelt es sich um eine niederländische Spezialität, die an winzige Pfannkuchen erinnert. In süßer Ausführung bekommt man im Poffers eine Box mit Poffertjes mit Butter, Ahornsirup, Schokosoße, Apfelmus und Karamell. Wer lieber deftig schlemmen möchte, bekommt zum Gebäck einen Sahne-Joghurt-Dip, Schinken, Feta und Oliven neben gebratenem Gemüse. Wem die Poffertjes zu exotisch sind, der bestellt sich ein klassisches Frühstück mit Brotkorb. Auch eine Ofenkartoffel steht zur Wahl oder ein geröstetes Fladenbrot mit gebratenem Gemüse und Rucola. Das beliebte Frühstückscafé wurde bereits über 1200 mal auf Google bewertet und erreicht ganze 4,4 von fünf Sternen.

Poffers Frühstückscafé: Urbanstraße 86, 70190 Stuttgart

Frühstücken in Stuttgart: Kaleya Café und Bar

Nur einen Steinwurf vom Park entfernt, kann man im Stadtteil Berg im Kaleya richtig schön frühstücken. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es hier täglich ab 9 Uhr Kaffeespezialitäten und ausgewählte Frühstücksoptionen. Wer auf Nummer sicher geht und zu Klassikern wie einem Cappuccino greift, wird nicht enttäuscht, aber auch probierfreudige Besucher kommen hier auf ihre Kosten: Wie wäre es mit einem Cinamon Bun Latte? Auf den Teller kommen Eier in verschiedenen Variationen, Pancakes oder frische Brote mit Avocado. In der Schale gibt es Acai Bowls oder Porridge. Die ersten 200 Bewertungen vergeben im Durchschnitt 4,5 Sterne für die Speisen im Kaleya – vorbeikommen lohnt sich.

Kaleya Café und Bar: Neckarstraße 240, 70190 Stuttgart

Frühstück und Brunch in der Speiserei

Ab 9 Uhr morgens kann man in den gemütlichen Räumen der Speiserei in Untertürkheim frühstücken. Am Wochenende öffnet die Speiserei erst um 12 Uhr, dafür gibt es einmal im Monat einen großen Sonntagsbrunch ab 10 Uhr morgens. Die Brunch-Termine werden immer auf der Webseite bekannt gegeben. Morgens gibt es Müsli oder Joghurt mit Obst, leckere Croissants oder Kuchen oder fluffiges Rührei. Beim monatlichen Sonntagsbrunch freuen sich die Gäste auf leckere Stullen, bunt belegt mit Burrata, Avocado oder Rote Beete und auf köstliche belgische Waffeln. Neben dem guten Frühstück besticht die Speiserei auch mit ihrer gemütlichen Atmosphäre. Auf Google schneidet das Restaurant in Untertürkheim mit 4,5 Sternen ab.

Speiserei: Arlbergstraße 39, 70327 Stuttgart

Genusszeit: der Name ist Programm

Montag bis Freitag gibt es ab 6.30 Uhr in der Genusszeit in Untertürkheim leckeres Frühstück. Am Samstag öffnen die Türen von 8 bis 13 Uhr. Neben leckeren Kuchen und Torten gibt es hier entweder ein schnelles Frühstück auf die Hand oder einen bequemen Sitzplatz zum ausgiebigen Brunch. Von üppig verzierten Donuts über belegte Laugenstangen bis zu Pfefferbrezeln und Pistaziencroissants gibt es hier eine bunte Auswahl an Frühstücksoptionen. Die ersten knapp 50 Rezensenten vergeben ganze 4,8 Sterne auf Google.

Genusszeit: Augsburger Str. 361, 70327 Stuttgart

Gottlieb Café & Bar am Daimlerplatz

Das Gottlieb befindet sich direkt am schönen und belebten Daimerplatz in Bad Cannstatt. Wer hier frühstücken möchte, sichert sich einen Platz im liebevoll gestalteten Innenraum oder auf der Außenterrasse. Serviert werden köstliche Pancakes, Waffeln, liebevoll belegte Paninis, Eggs Benedict, Avocadostulle und diverse saisonale Specials. In der Theke stehen verschiedene hausgemachte Kuchen zur Auswahl. Ganze 4,8 Sterne erhält das Gottlieb von seinen Google-Rezensenten und ist somit definitiv einen Besuch wert. Im Anschluss kann man einen Verdauungsspaziergang im nahegelegenen Kurpark einlegen.

Gottlieb Café & Bar: König-Karl-Straße 35, 70372 Stuttgart