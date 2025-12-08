Das Jahr 2025 ist noch nicht ganz vorüber – und bei vielen beginnt die Urlaubsplanung. Wer viel aus seinen Urlaubstagen rausholen möchte, informiert sich über die Brückentage 2026. Durch geschickte Urlaubsplanung lassen sich einige Urlaubstage sparen.
Der durchschnittliche Deutsche hat knapp 29 Tage Urlaub im Jahr zur Verfügung. Mit etwas durchdachter Urlaubsplanung lassen sich aber mehr freie Tage genießen. Gerade in Bundesländern wie Baden-Württemberg gibt es besonders viele Brückentage. Dafür müssen Arbeitnehmer an den richtigen Terminen Urlaub beantragen. Doch wie fallen die Feiertage 2026 und wie spart man durch Brückentage Urlaubstage ein?