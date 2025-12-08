Das Jahr 2025 ist noch nicht ganz vorüber – und bei vielen beginnt die Urlaubsplanung. Wer viel aus seinen Urlaubstagen rausholen möchte, informiert sich über die Brückentage 2026. Durch geschickte Urlaubsplanung lassen sich einige Urlaubstage sparen.

Der durchschnittliche Deutsche hat knapp 29 Tage Urlaub im Jahr zur Verfügung. Mit etwas durchdachter Urlaubsplanung lassen sich aber mehr freie Tage genießen. Gerade in Bundesländern wie Baden-Württemberg gibt es besonders viele Brückentage. Dafür müssen Arbeitnehmer an den richtigen Terminen Urlaub beantragen. Doch wie fallen die Feiertage 2026 und wie spart man durch Brückentage Urlaubstage ein?

Wie fallen die Feiertage 2026? Arbeitnehmer können sich im kommenden Jahr freuen. Denn es stehen einige gesetzliche Feiertage im Jahr 2026 unter der Woche an. Dadurch gibt es für Urlaubsplanende deutlich mehr Spielraum bei der Auswahl der Urlaubstage. Die Feiertage fallen 2026 wie folgt:



Brückentage 2026 in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg fallen neben Neujahr, Heilige Drei Könige, Karfreitag, Ostermontag, dem Tag der Arbeit und Christi Himmelfahrt im Jahr 2026 auch Fronleichnam und der erste Weihnachtsfeiertag auf Wochentage. Durch geschicktes Legen der Urlaubstage lassen sich so einige Brückentage nehmen.

Wie spart man Urlaubstage?

Wer als Arbeitnehmer kostbare Urlaubstage sparen möchte, plant Brückentage ein und verknüpft so Feiertage miteinander oder mit dem Wochenende. Dadurch hat man länger am Stück frei, muss aber nicht so viele Urlaubstage beanspruchen. Ein klassisches Beispiel für einen Brückentag ist, wenn Donnerstag ein gesetzlicher Feiertag ist. In diesem Fall können Arbeitnehmer den darauffolgenden Freitag als Urlaubstag beantragen und haben so ganze vier Tage am Stück frei, obwohl sie nur einen Urlaubstag verwenden müssen. Doch wann gibt es Brückentage?

Feiertage und Brückentage im Januar 2026

Der Januar beginnt wie jedes Jahr mit einem Feiertag am Monatsersten. Arbeitnehmer dürfen sich freuen, dass dieser Tag 2026 auf einen Donnerstag fällt. Mit nur einem Urlaubstag schafft man es so auf vier freie Tage. Wer einen weiteren Urlaubstag investiert, bekommt sechs freie Tage.



Feiertage: Donnerstag, 1. Januar und Dienstag, 6. Januar

Donnerstag, 1. Januar und Dienstag, 6. Januar Urlaub beantragen: 2. Januar und 5. Januar

2. Januar und 5. Januar Freie Tage: 6

6 Urlaubstage: 2

Ostern: Brückentage im April 2026

Der April bietet üblicherweise recht gute Möglichkeiten, möglichst viele Urlaubstage zu ergattern. Karfreitag am 3. April und der Ostermontag am 6. April bescheren als gesetzliche Feiertage bereits zwei freie Tage. Investiert man in der Osterzeit acht Urlaubstage, kann man bis zu 16 freie Tage genießen.



Feiertage: Karfreitag, 3. April und Ostermontag, 6. April

Karfreitag, 3. April und Ostermontag, 6. April Urlaub beantragen: 28. März bis 12. April

28. März bis 12. April Freie Tage: 16

16 Urlaubstage: 8

Feiertage im Mai und Juni mit praktischen Brückentagen

Im Mai erwarten Arbeitnehmer gleich mehrere Feiertage. Wer ganze 17 Tage am Stück frei möchte, investiert hier neun Urlaubstage. Im Juni gibt es on top noch vier freie Tage durch einen klug platzierten Urlaubstag.



Feiertage: Freitag, 1. Mai und Donnerstag, 14. Mai sowie Montag, 25. Mai

Freitag, 1. Mai und Donnerstag, 14. Mai sowie Montag, 25. Mai Urlaub beantragen: 1. Bis 3. Mai und 9. Bis 25. Mai

1. Bis 3. Mai und 9. Bis 25. Mai Freie Tage: 3 und 17

3 und 17 Urlaubstage: 9

Feiertage: Donnerstag, 4. Juni

Donnerstag, 4. Juni Urlaub beantragen: 4. bis 7. Juni

4. bis 7. Juni Freie Tage: 4

4 Urlaubstage: 1

Urlaubsplanung: Weihnachten und Silvester 2026

Leider fällt 2026 nur einer der beiden Weihnachtsfeiertage auf einen Wochentag. Wer trotzdem langen Weihnachtsurlaub nehmen möchte, muss hier acht Urlaubstage investieren. Dafür gibt es ganze 16 Tage frei bis zum 3. Januar 2027.

Feiertage: Freitag, 25. Dezember

Freitag, 25. Dezember Urlaub beantragen: 19. Dezember bis 3. Januar

19. Dezember bis 3. Januar Freie Tage: 16

16 Urlaubstage: 8

Wer sich während der Urlaubsplanung mit den Feiertagen 2026 beschäftigt, kann sich über mehr zusammenhängenden Urlaub freuen.