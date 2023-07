8 Noch vor Weihnachten soll die neue B-10-Brücke (rechts) für den Verkehr freigegeben werden. Foto: factum/Jürgen Bach

Schneller als geplant wird die neue Brücke über die Enz fertig: Nach einem knappen Jahr Bauzeit soll die Vaihinger Egelseebrücke noch vor Weihnachten für den Verkehr freigegeben werden. Welche Hürden muss das Bauwerk vorher noch nehmen?









Vaihingen an der Enz - Es gibt Kuscheligeres, als mit klammen Gliedmaßen auf einem Gitter-Laufsteg zu stehen und zu spüren, wie einem Schneeregen-Batzen in den Kragen suppen. Aber es ist, wie es ist: Nachdem es wochenlang fast durchgehend trocken und sonnig war, sind ausgerechnet am Tag, an dem die neue Egelseebrücke ihrer ersten Hauptprüfung unterzogen werden soll, Schneematsch und Nässe die Begleiter. Über der Behelfsbrücke nebenan rauscht lautstark der Verkehr. Die Brückenprüfer Elmar Kellner, Jürgen Frank, Walter Wild und Sebastian Krüger vom Regierungspräsidium Stuttgart nehmen das all das jedoch mit Stoizismus. Jürgen Frank ist sogar zu Späßen aufgelegt, als er sich horizontal in eine Nische des Widerlagers quetscht, um den Beton abzuklopfen. „Ich verdiene mein Geld halt im Liegen“, witzelt er.