1 An diesem Sonntag fahren die S-Bahnen der Linien 4 und 5 nicht wie gewohnt. Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

S-Bahnfahrer, die an diesem Sonntag auf der Strecke zwischen Stuttgart und Bietigheim-Bissingen unterwegs sind, müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Auch der Regionalverkehr ist betroffen.

Tamm - Wegen Brückenbauarbeiten im Kreis Ludwigsburg fahren die S-Bahnlinien 4 und 5 an diesem Sonntag, 8. November, nicht wie gewohnt. In der Nacht halten die S-Bahnen in Richtung Stuttgart nicht in Kornwestheim. Die Deutsche Bahn rät Fahrgästen, bis Zuffenhausen weiter zu fahren und dort die S-Bahn in die Gegenrichtung zu nehmen. Die Reisezeit verlängert sich dadurch um bis zu 40 Minuten.

Von 4.35 Uhr bis 11.30 Uhr verkehrt die S 5 in beide Richtungen nur im 60 Minuten-Takt. Zwischen Bietigheim und Ludwigsburg fahren die Züge bis zu sechs Minuten früher los, ab Ludwigsburg bis zu 14 Minuten später. In die Gegenrichtung fahren die Züge planmäßig.

Die Regionalbahnen RB/RE 17 und RB18, die von Stuttgart nach Bietigheim fahren, fallen am Sonntag teilweise aus. Der Betreiber Abellio bittet seine Fahrgäste, auf die S-Bahn auszuweichen.