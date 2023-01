9 Der Abriss der Brücke Calwer Straße lief planmäßig, doch die Verengung der Fahrbahn verursacht Staus zu Stoßzeiten. Foto: Stefanie Schlecht

Der Brückenabriss über der Autobahn wird eher fertig als geplant und die Sperrung sieben Stunden früher aufgehoben. Dennoch stockt auch am Montag noch der Verkehr.















Und weg ist sie: Die Bagger haben übers Wochenende ganze Arbeit geleistet und die Brücke der Calwer Straße über die A 81 dem Erdboden gleich gemacht. „Alle Arbeiten sind planmäßig verlaufen“, sagt die zuständige Deges-Pressesprecherin Pia Verheyen. „Die Baustelle war sogar früher fertig als geplant und wir konnten die Vollsperrung auf der A 81 und der Straße Richtung Dagersheim schon am Sonntagabend um 22 Uhr wieder aufheben.“ Allerdings bleibt eine Einschränkung noch eine Weile erhalten: Rund um die Brücke musste die Fahrbahn etwas verengt werden mit Betonschutzwänden.

Der Grund: Die beiden Widerlager als Tragkonstruktion der abgerissenen Brücke rechts und links der Autobahn werden erst in den kommenden Tagen abgetragen. Damit die Lastwagen für den Abtransport des Schutts an- und abfahren können, benötigen sie zusätzlichen Platz. Deshalb steht auch der verlängerte Ausfahrtsstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart vor der Anschlussstelle Böblingen-Sindelfingen auf diesem Abschnitt nicht zur Verfügung. Das hat im Berufsverkehr auch am Montagmorgen noch Staus ab Böblingen-Hulb verursacht, Pendler mussten sich gedulden.

Unzureichende Beschilderung

Wie zu erwarten hatte die Vollsperrung am Wochenende erhebliche Rückstaus verursacht. Aus Fahrtrichtung Singen kommend wurde der Verkehr auf Höhe Böblingen-Hulb ausgeleitet und über die Calwer Straße am Plana Küchenland auf die Flugfeld-Allee geschickt. Über die Wolfgang-Brumme-Allee ging es dann an der Auffahrt Böblingen-Sindelfingen wieder auf die Autobahn. Doch ortsunkundige Autofahrer hatten hiermit ihre Schwierigkeiten.

Offenbar war die Beschilderung der Umleitung unzureichend. Eine Leserin berichtet, durch die Sperrung an die drei Stunden für ihre Fahrt nach Stuttgart gebraucht zu haben. Sie landete in der überfüllten Innenstadt, durch die sich der Umleitungsverkehr teils sehr zäh durchquälen musste. Auch aus Richtung Stuttgart kommend staute sich der Verkehr am Samstag und Sonntag teils erheblich. Hier begann die Umleitungsstrecke schon ab der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost und wurde durch die Sindelfinger Innenstadt und den Calwer Knoten umgeleitet. Ein Rückstau bis ans Autobahnkreuz Höhe Stuttgart-Vaihingen war die Folge.

Nächste Sperrung im Frühsommer

Die nächste Vollsperrung ist im Frühsommer zu erwarten. Dann werden für den Neubau der jetzt abgerissenen Brücke Stahlbeton-Teile eingehoben. Die neue Brücke wird sieben Meter länger sein als die alte, um den zusätzlichen Fahrspuren der verbreiterten A 81 genug Platz einzuräumen. Der erste Teil dieser Brücke der Calwer Straße ist bereits seit 21. Dezember 2022 für den Verkehr freigegeben. Seit Sonntag wurden auch Gerüst und Behelfsträger entfernt – diese Zwillingsbrücke kommt ohne Mittelpfeiler aus.