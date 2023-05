1 Fertig machen für den Abriss: Ein Riesenbohrer setzt Löcher für die Pfähle, auf denen die neue Brücke stehen wird. Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Bürke

Böblingen - Viel Zeit haben die Bauarbeiter nicht, und das Ganze ist nicht nur eine logistische Herausforderung: Am kommenden Wochenende wird im Zuge des Autobahnausbaus zwischen Böblingen und Sindelfingen eine Brücke abgerissen – mit deutlich spürbaren Folgen für viele tausend Autofahrer in der Region Stuttgart. Denn die A 81 – auf diesem Abschnitt eine der am stärksten befahrenen Straßen in Deutschland – muss wegen der Bauarbeiten von Freitagabend an (ab 22 Uhr) bis mindestens Sonntagmorgen komplett und in beide Fahrtrichtungen für Autos gesperrt werden. Konkret betroffen ist die Strecke zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Sindelfingen-Ost.