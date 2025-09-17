Brücken-Abriss in Waiblingen: „Eine Ungeheuerlichkeit, ein intaktes Bauwerk abzureißen“

Sinnlose Verschwendung von Steuergeld oder sinnvolle Sparmaßnahme? Der Abriss einer Brücke im Bittenfelder Wald löst Streit zwischen der Stadt Waiblingen und Bürgern aus.
Mit Bauwerken kennt sich Harald Dürr aus Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) aus: Er ist Bautechniker und Tag für Tag im Auftrag des Landratsamts Ludwigsburg als Baukontrolleur unterwegs. Zu seinem Job gehört es dabei auch, zu überprüfen, ob ein Bauwerk den Sicherheitsanforderungen entspricht. Dazu geht er vor Ort, verschafft sich einen Eindruck, macht Fotos und verfasst schriftliche Berichte.