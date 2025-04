Der Brückenbau auf der B 27 an der Anschlussstelle in Ludwigsburg-Süd geht in die nächste Phase. Aber die Fertigstellung wird sich um mehrere Wochen verzögern.

Auf dem Streckenabschnitt der B 27 zwischen Kornwestheim und Ludwigsburg wird seit vergangenem August eine Brücke neu gebaut. Die alte ist marode. Die Bauarbeiten laufen im Auftrag des Regierungspräsidiums Stuttgart (RPS). Die Brücke überführt die B 27 an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd über die Hohenzollernstraße.

Der Bauablauf gliedert sich in mehrere Bauphasen, teilt das Regierungspräsidium mit. Abbruch und Neubau erfolgen dabei getrennt je Fahrtrichtung. Der Verkehr fließt währenddessen auf der jeweils gegenüberliegenden Seite. Auf diese Weise kann während der Bauarbeiten über die gesamte Bauzeit der Verkehr in jede Fahrtrichtung aufrechterhalten werden. Eine Vollsperrung der B 27 wird somit nicht erforderlich.

Ein Teil der Brücke ist kommende Woche fertig

Derzeit laufen noch die letzten Arbeiten am westlichen Teil der neuen Brücke. Der Verkehr läuft in beide Richtungen über den östlichen Teil der Bestandsbrücke auf der Richtungsfahrbahn Ludwigsburg. Die Arbeiten am westlichen Teil werden wie geplant bis Ende April 2025 abgeschlossen. Anschließend erfolgt die Umlegung des Verkehrs auf die Richtungsfahrbahn Stuttgart und den dann fertiggestellten westlichen Brückenteil- und zwar am Mittwoch, 30. April. Danach können die Arbeiten am östlichen Brückenteil beginnen.

Geplant war zunächst, dass die Bauarbeiten Ende September beendet sind. Allerdings gab es unvorhersehbare Probleme mit dem Baugrund hinter den Widerlagern der bisherigen Brücke. So waren mehrere zeitintensive Sicherungsmaßnahmen erforderlich, um den sicheren Fortgang der Arbeiten gewährleisten zu können.

Fertigstellung um bis zu 6 Wochen verschoben

Der Bau am westlichen Teil der neuen Brücke ging schneller voran, deshalb konnte dieser Zeitverzug wieder aufgeholt werden. Da bei den Arbeiten am östlichen Teil der Brücke mit ähnlichen Problemen gerechnet werden muss, das Ausmaß dieser aber noch nicht bekannt ist, wird sich die Fertigstellung der Brücke möglicherweise um vier bis sechs Wochen verschieben.

Die Kosten für den Neubau der Brücke belaufen sich auf etwa vier Millionen Euro. Diese werden vom Bund getragen, teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit.