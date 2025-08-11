Brücke nach Sturz gesperrt: „Nicht alle Latten am Zaun“ – Unbekannte reißen Loch in Radweg-Brücke

In Steinheim (Kreis Ludwigsburg) wurde eine Planke aus einem Steg über die Murr gewuchtet. Ein Radlerin kam zu Sturz – und wurde schwer verletzt. Bei der Stadt ist man fassungslos.

Die Dreistigkeit und Unvernunft mancher Menschen nimmt ab und zu besorgniserregende Ausmaße an. So wie jetzt in Steinheim. Unbekannte müssen hier irgendwann zwischen Samstag und Sonntagmorgen eine dicke Bohle aus der Holzbrücke über die Murr gerissen haben. Wie der Bürgermeister Thomas Winterhalter berichtet, sei deshalb eine Radfahrerin gestürzt und schwer verletzt worden.

In einer Story auf Instagram wählte der Rathauschef angesichts der Geschehnisse deutliche Worte. „Falls jemand jemanden kennt, der nicht alle Latten am Zaun hat und diese Planke rausgerissen hat, gerne melden“, schrieb Winterhalter am Sonntag. Auch am Montag zeigte sich der Bürgermeister am Telefon fassungslos. „Das ist aus unserer Sicht ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr“, sagte er. Man könne das damit vergleichen, dass jemand einen Gullydeckel auf einer Straße herauslupft.

Die Täter müssen ziemlich viel Energie aufgebracht haben, um das massive Holzteil herauszubekommen. Foto: Stadt Steinheim

Die Polizei sei am Sonntag vor Ort gewesen, berichtet Winterhalter. Zudem habe man mit der Feuerwehr Rücksprache gehalten – und letztlich die Brücke neben der Straße zwischen Erdmannhausen und Steinheim aus Sicherheitsgründen dichtgemacht. Allerdings, und darüber ärgert man sich bei der Stadtverwaltung ebenfalls massiv, wurden die Absperrvorrichtungen einfach zur Seite geschoben. „Es ist gefährlich ohne Ende, wenn Menschen ein Brett aus einer Brücke reißen und Menschen auf eigene Faust eine gesperrte Brücke wieder öffnen“, sagt der Erste Beigeordnete Stephan Retter. Man habe die Verkehrszeichen mit Ketten sichern müssen, Kabelbinder hätten nicht gereicht.

Die gute Nachricht ist, dass die Sperrung nicht von Dauer sein musste, also auch keine Umleitungsstrecke für Radfahrer ausbaldowert werden muss. Die Polizei habe den Unfallpunkt bereits freigegeben, verkündete Retter am späteren Montagmorgen. Für den Bauhof sei damit der Weg frei gewesen, als provisorische Lösung eine stabile Holzplatte über die Lücke zu schrauben. Deshalb könne der Steg schon im Laufe des Montags wieder von Radlern befahren werden. „An der Brücke wird zudem ein Hinweis auf die unebene Fahrbahn angebracht“, erklärt der Erste Beigeordnete.

Auf Sicht würden als Dauerlösung zwei bis drei neu Planken eingebaut. Das Material habe man schon auf Lager.