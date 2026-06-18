Brücke in Stuttgart: Am Neckartor baumelt ein Mann von der Brücke - oder doch nicht?

Eine auffällige Werbung hat in dieser Woche sicher den ein oder anderen Autofahrer am Neckartor stutzen lassen. Wie sich herausstellt, war das gar nicht beabsichtigt.
Nanu, was hängt denn da? Das ist doch nicht etwa ein Mann! Ein großflächiges Werbeplakat hat in dieser Woche am Neckartor für Aufsehen gesorgt. Unterhalb des Schriftzugs „FUTUROMUNDO“, der am Fußgängerüberweg vom Schlossgarten ins Kernerviertel angebracht ist, baumelte ein Mann im gelben Anzug gefährlich über der Fahrbahn. Er drohte auf die B14 abzustürzen. Zumindest aus der Ferne sah das so aus. Erst bei näherer Betrachtung dürfte dem ein oder anderen Autofahrer klar geworden sein, dass es sich nur um ein Papier-Plakat handelt.