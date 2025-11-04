Prinz William weilt gerade in Brasilien, Prinz Harry düst schon bald nach Kanada. Ein Versuch, das royale Rampenlicht zu stibitzen? Das spricht dagegen.
Sichtlich ausgelassen beweist Prinz William (43) derzeit in Brasilien seine sportliche Topform. Zunächst kickte er im altehrwürdigen Maracana-Stadion beinahe wie David Beckham (50) zu besten Tagen. Nur wenig später baggerte er barfuß beim Beachvolleyball an der Copacabana. Kurzum: Seine fünftägige Reise anlässlich der anstehenden Earthshot-Prize-Verleihung in Rio am Mittwochabend nutzte der Royal bislang vornehmlich, um Abwechslung zum gewohnten royalen Trubel in seiner Heimat zu finden.