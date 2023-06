3 Axel Kahn hat fast ein ganzes Leben gebraucht, um sich von seinem Bruder zu emanzipieren. Das Bild zeigt ihn in den Räumen seiner Karlsruher Werbeagentur. Foto: Andreas Reiner

Axel Kahn war lange bloß der Bruder von Torwart-Titan Oliver Kahn. Mit 53 Jahren scheint er nun einen eigenen Erfolgsweg gefunden zu haben.









Karlsruhe - „Wenn er ein Seggl wär, hätt ich ihn hier fotografiert“, sagt der Fotograf, als nach zwei Stunden das Gespräch in Axel Kahns Werbeagentur vorüber ist. Der 53-Jährige hat in einem Raum zu Tisch gebeten, dessen Einrichtung jedem Werberklischee entspricht: ironisch-kitschige Blümchentapete, Chaiselongue mit Zebramuster, glitzernder Kronleuchter. Es wäre ein Leichtes, den Fußballer und Werbefachmann vor diesem Hintergrund reichlich ulkig aussehen zu lassen. Aber er ist ja kein Seggl. Sondern was?