Bruder von König Frederik: Prinz Joachim wird 56: Kehrt er bald nach Dänemark zurück?

Prinz Joachim von Dänemark, der jüngere und einzige Bruder von König Frederik X. (57) wird am 7. Juni 56 Jahre alt. Dazu gratulierte das dänische Königshaus mit einem offiziellen Foto, das Joachim in dunklem Anzug, mit Einstecktuch, roter Krawatte und ernstem Blick zeigt. Im neuen Lebensjahr stehen womöglich große Veränderungen für den Dänen an. Wie er in einem TV-Interview erzählt hat, könnte er sich eine baldige Rückkehr in seine Heimat vorstellen.

Film über Joachim auf dem Ochsenweg

Via Instagram gratulierte auch das Königshaus am Morgen des 7. Juni neben dem Porträt mit den Worten: "Seine Königliche Hoheit Prinz Joachim hat Geburtstag und wird heute 56 Jahre alt." Zudem wurde auf einen Dokumentarfilm hingewiesen, der am 8. Juni auf DR1 ausgestrahlt wird. In dem Film mit dem Titel "Hørvejen" (Ochsenweg) seien Prinz Joachim und Autor Steffen Jacobsen auf der beliebten Wanderroute durch Jütland unterwegs.

Im TV-Interview spricht er von Rückkehr "nach Hause"

Einen Tag vor seinem Geburtstag hat der jüngste Sohn von Königin Margrethe (85), die im Januar 2024 abgedankt ist, und Prinz Henri (1934-2018) bereits mit einem TV-Auftritt für Aufsehen gesorgt. Denn darin deutete er an, dass er im kommenden Jahr womöglich mit seiner Familie wieder nach Dänemark zieht. "Wir haben den Wunsch, nach Hause zu kommen", sagte Prinz Joachim am Freitagmorgen dem dänischen Sender "TV 2". "Aber wir schließen auch nicht aus, dass es nicht anders geht, wenn wir im Ausland bleiben." Vorerst aber sei der Plan: "Wenn der Posten hier endet, werden wir nach Hause zurückkehren."

Nach einer einjährigen Militärausbildung arbeitete der Prinz zunächst drei Jahre lang als Verteidigungsattaché an der dänischen Botschaft in Paris, bevor er im September 2023 in gleicher Funktion an die Botschaft in Washington, D.C., wechselte. Dort endet sein Vertrag im Herbst 2026.

Dann könnte es mit seiner zweiten Ehefrau Marie (49) und den Kindern also womöglich von den USA zurück nach Dänemark geben. Derweil hätten sie sich aber in Washington gut eingelebt. "Wir sind alle auf unsere Weise beschäftigt. Die Kinder sind in der Schule, wo sie es genießen, herausgefordert zu werden, und ihren sozialen Kreis erweitern, und ich habe meine Arbeit. Wir sind unsere kleine Kernfamilie und genießen das und sorgen so gut es geht dafür, dass wir auch Zeit füreinander haben. Dass es nicht immer nur um Arbeit, Schule und Hausaufgaben geht." Dennoch hätte die Familie in Dänemark ihre "größte soziale Basis". Sie würden die Zeit dort immer "in vollen Zügen" genießen.

Versöhnliche Zeichen

Joachims Zukunftspläne könnten darauf hindeuten, dass es innerhalb der Königsfamilie tatsächlich wieder zu einer Annäherung gekommen ist. Zuletzt hatte König Frederik seinen 57. Geburtstag am 26. Mai für einen versöhnlichen Schritt genutzt. So veröffentlichte der Palast ein Foto, das ihn gemeinsam mit seinen Neffen Nikolai und Felix zeigt, den Kindern aus Joachims erster Ehe. Dazu hieß es, dass der König den beiden jungen Männern bei einer privaten Veranstaltung das Großkreuz des Dannebrog-Ordens verliehen habe.

Dies galt als ein Schritt mit Signalwirkung. Denn im Königshaus soll es zu Spannungen gekommen sein, nachdem Königin Margrethe II. im Jahr 2022 angekündigt hatte, den Kindern ihres Sohnes Joachim die Prinzen- und Prinzessinnentitel abzuerkennen. Neben Nikolai und Felix betraf das auch die jüngeren Geschwister Henrik und Athena, die Joachim mit seiner zweiten Ehefrau hat.