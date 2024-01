Bruder des Regisseurs Roland Emmerich: Wolfgang Emmerich ist tot

1 Wolfgang Emmerich war eine stille Größe in Sindelfingen. Foto: Siegfried Dannecker

Wolfgang Emmerich, Geschäftsführer von Solo-Kleinmotoren und Bruder des Regisseurs Roland Emmerich, ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Mit ihm verliert die Stadt Sindelfingen einen ihrer verdienstvollsten Bürger.











Link kopiert



Die Stadt Sindelfingen trauert um einen ihrer verdienstvollsten Bürger. Wolfgang Emmerich ist am 2. Januar im Alter von 72 Jahren gestorben. Bekannt als Mitgeschäftsführer der Firma Solo, mit ihren Mofas und Kleinmotoren, beliebt als Musiker und als Segelflieger, war er eine stille Größe in der Stadt. Stille Größe im doppelten Wortsinn. Mit seinen 1,90 Metern überragte er alle anderen Mitglieder seiner Band Wolf-Gang, der er als Bassist den musikalischen Kontrapunkt verlieh. Er war ein zurückhaltender Mensch, auf den man sich zu 100 Prozent verlassen konnte. Die Probleme im Betrieb und im Vereinsleben ging er beharrlich an und ließ nicht locker, bis er eine gute Lösung für alle gefunden hatte.