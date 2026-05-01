Bruckenwasenfest in Plochingen: Das ist bei dem Fest am 10. Mai alles geboten

Premiere beim Bruckenwasenfest: Erstmals steigt das beliebte Fest im Landschaftspark nur an einem Tag. Das ganze Programm im Überblick.
Musik, Bewegung, kreative Aktionen und ein entspanntes Wohlfühlen kommen beim Bruckenwasenfest zusammen. Je nach Vorliebe kann man den Tag im Landschaftspark ganz unterschiedlich gestalten, denn das Angebot ist riesig und spricht alle Sinne an. Erstmals dauert das Fest nur einen Tag und nicht das ganze Wochenende: Das ist eine von verschiedenen Maßnahmen, mit denen die Stadt ihren Kulturetat im Rahmen halten will.