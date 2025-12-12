Bruchsal: Polizist erschießt Mann - Ermittlungsergebnis steht fest

Ein Mann greift Polizisten mit einem Messer und einem Fleischerbeil an - ein Beamter schießt und verletzt den Angreifer tödlich. War das rechtens? Ermittler kommen zu einem Ergebnis.
Nach tödlichen Schüssen aus einer Polizeiwaffe auf einen Mann in Bruchsal sind die Ermittlungen gegen den Beamten eingestellt worden. Der Polizist habe bei dem Einsatz im Januar aus Notwehr gehandelt, teilte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mit. Damit sei der Einsatz der Dienstwaffe rechtens gewesen. Zunächst hatten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ berichtet.