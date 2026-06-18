1 Nach dem Fund eines toten Ehepaars in einer Wohnung in Bruchsal steht die Todesursache fest (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Ehepaar wurde tot in Bruchsal gefunden, nun liegt das Obduktionsergebnis vor: Beide starben durch Schüsse. Dass eine dritte Person beteiligt war, wird bisher ausgeschlossen.











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Nach dem Fund eines toten Ehepaars in einer Wohnung in Bruchsal steht die Todesursache fest: Beide sind an Schussverletzungen gestorben. Das teilte die Staatsanwaltschaft nach der Obduktion der Leichen mit. Hinweise auf die Einwirkung Dritter gebe es weiterhin nicht. Ob der Mann die Frau erschossen habe und dann sich selbst oder ob es umgekehrt gewesen sei, sei derzeit unklar, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde.