Bruchsal: Nach Italien ausgerissen – Motiv von 13-Jährigem unklar

Ausreißer auf zwei Rädern: Ein Teenager radelt vermeintlich zur Schule – und taucht in Italien wieder auf. Wie er auf diese Idee kam, bleibt unklar.
Mitsamt seinem Rad büxte ein 13 Jahre alter Teenager aus und machte sich auf den Weg nach Italien - warum der Junge ausriss, ist nach Worten der Polizei noch unklar. Es gebe jedoch keinerlei Hinweise auf irgendwelche außergewöhnlichen Vorkommnisse, geschweige denn eine Straftat, die den Jungen auf die Idee mit seiner Reise brachte, sagte eine Polizeisprecherin. „Er ist aus eigenem Antrieb losgefahren“, sagte sie.