1 Schäden von Überschwemmungen sind im Landkreis Karlsruhe an einem Auto und einem Haus sichtbar. Der Fluss Saalbach war über die Ufer getreten. Foto: dpa/Priebe

Das Wasser kam plötzlich und flutete die Straßen von Gondelsheim und Bruchsal. Eine Folge: weggespülte Nummernschilder. Für deren Besitzer gibt es aber nun gute Nachrichten.











Bei Überschwemmungen in der Nacht zum Dienstag haben sich in den Wassermassen augenscheinlich einige Nummernschilder von Autos gelöst und wurden weggespült. Das Landratsamt Karlsruhe teilte mit, dass bei der Kfz-Zulassungsstelle in der Behörde zwischenzeitlich aber Kfz-Kennzeichen abgegeben wurden.