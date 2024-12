Bruchsal im Kreis Karlsruhe: Jugendliche legen Steine auf Gleise von ICE-Strecke

1 Die Jugendlichen sollen Steine auf die Gleise einer ICE-Strecke bei Bruchsal gelegt haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Paul Zinken

Hindernisse auf Bahnstrecken können Züge zum Entgleisen bringen. Genau so eine Gefahr sollen mehrere Jugendliche an einem Bahnhof im Kreis Karlsruhe in Kauf genommen haben











Mehrmals sollen Jugendliche Steine auf die Gleise eines Bahnhofes in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) gelegt haben. Zunächst hatte am späten Freitagabend ein ICE von München nach Karlsruhe die Steine überfahren - ohne, dass Schlimmeres passierte, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Anschließend sollen die Täter erneut Steine auf die Gleise gelegt haben. Bei beiden Taten seien sie von zwei Zeugen beobachtet worden, wie eine Pressesprecherin sagte.