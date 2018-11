Bruchsal Autotransporter auf A5 brennt lichterloh

Von red/dpa/lsw 20. November 2018 - 07:58 Uhr

Ein Autotransporter ist am Montagabend buchstäblichen in Flammen aufgegangen. Das verursachte auf der A5 bei Bruchsal zehn Kilometer Stau.





Bruchsal - Der Brand eines Autotransporters hat am Montagabend zu kilometerlangen Staus auf der Autobahn 5 geführt. Die Bergung nach dem Zwischenfall in Höhe Büchenau habe sich bis in die frühen Morgenstunden gezogen, teilte die Polizei mit. Durch die Sperrung von zwei der drei Fahrstreifen staute sich der Verkehr auf bis zu 10 Kilometern Länge.

Der Lastwagen hatte vermutlich wegen eines geplatzten Reifens Feuer gefangen und kam auf dem Standstreifen zum Halten. Der Sattelzug und alle sieben geladenen Gebrauchtwagen brannten aus. Wie hoch der Schaden ist, konnte zunächst nicht ermittelt werden.