Ein 80-Jähriger soll in Bruchsal erst sich selbst und dann seine Frau getötet haben (Symbolbild).

In einer Wohnung in Bruchsal bei Karlsruhe wird ein totes Ehepaar entdeckt. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen bislang davon aus, dass ein 80-Jähriger erst seine gleichaltrige Frau und dann sich selbst tötete.















Ein Ehepaar ist am Montag tot in der gemeinsamen Wohnung in Bruchsal entdeckt worden. Nach Auskunft der Polizei hat mutmaßlich der 80-jährige Mann zunächst mit einer Schusswaffe seine gleichaltrige Ehefrau getötet und sich mit der Waffe selbst das Leben genommen. Spezialkräfte der Polizei fanden am Montagvormittag nach einem vorangegangenen Anruf des 80-Jährigen beide Personen nur noch tot auf. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe auch zu den Hintergründen der mutmaßlichen Tat dauern an.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/