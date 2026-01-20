Vom Fußball über Fotografie bis zur Kochshow: Brooklyn Beckham suchte jahrelang nach seiner Berufung - stets im Schatten seiner berühmten Eltern David und Victoria Beckham sowie unter den Augen der Öffentlichkeit. Nun rechnet er auf Instagram öffentlich mit seiner Familie ab.
Der 19. Januar 2026 markiert eine Zäsur im Hause Beckham: Brooklyn (26), der älteste Sohn von David (50) und Victoria (51), hat sich öffentlich von seinen Eltern distanziert. "Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen", schrieb Brooklyn in seiner Instagram-Story und zeichnete das Bild einer Kindheit, die vom Druck der "Marke Beckham" geprägt gewesen sei.