Vom Fußball über Fotografie bis zur Kochshow: Brooklyn Beckham suchte jahrelang nach seiner Berufung - stets im Schatten seiner berühmten Eltern David und Victoria Beckham sowie unter den Augen der Öffentlichkeit. Nun rechnet er auf Instagram öffentlich mit seiner Familie ab.

Der 19. Januar 2026 markiert eine Zäsur im Hause Beckham: Brooklyn (26), der älteste Sohn von David (50) und Victoria (51), hat sich öffentlich von seinen Eltern distanziert. "Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen", schrieb Brooklyn in seiner Instagram-Story und zeichnete das Bild einer Kindheit, die vom Druck der "Marke Beckham" geprägt gewesen sei.

Für die Öffentlichkeit ist Brooklyn Beckham schon seit Längerem zur Zielscheibe von Spott geworden: Er gilt vielen als Sinnbild des privilegierten Promi-Sohnes, der alles darf, aber nichts richtig kann. Wenige haben in so jungen Jahren so viele "Berufungen" durchlaufen wie der älteste Beckham-Spross - doch dahinter steckt womöglich auch die verzweifelte Suche nach einer Identität unter den Augen der ganzen Welt.

Geboren wurde Brooklyn Beckham am 4. März 1999 in London - und vom ersten Tag an waren die Augen der Welt auf ihn gerichtet. Bedingt durch die Fußballkarriere seines Vaters wechselte die Familie regelmäßig ihren Lebensmittelpunkt zwischen den Metropolen der Welt: Nach Stationen in Manchester und London ging es für die Familie nach Madrid. In Los Angeles verbrachte Brooklyn prägende Jahre während des Engagements seines Vaters bei LA Galaxy. Dort besuchte er die Curtis School und später die Willows Community School, bevor es in den 2010er Jahren zurück nach London ging.

Brooklyn Beckhams Suche nach der Berufung

Im Alter von 15 Jahren arbeitete Brooklyn Beckham an den Wochenenden in einem Kaffeeladen in London. Bis 2015 versuchte er sich als Erbe seines Vaters in der Jugendakademie von Arsenal. Mit 15 verließ er den Club - der Druck, der "nächste David" zu sein, wog schwerer als das Talent. Zeitgleich stand er als Model vor der Kamera, wurde unter anderem in der "Vogue China" und dem "Interview"-Magazin abgedruckt.

2017 zog er nach New York, um an der renommierten Parsons School of Design Fotografie zu studieren. Doch das Studium brach er nach weniger als einem Jahr ab. Offiziell plagte ihn das Heimweh. Trotz des Studienabbruchs erhielt er Chancen, von denen Profis nur träumen. Er fotografierte eine Kampagne für Burberry, machte ein Praktikum bei Rankin und veröffentlichte den Bildband "What I See". Das Werk wurde jedoch für unscharfe Bilder und banale Bildunterschriften verspottet - ein Moment, der das Label "Nepo Baby" endgültig zementierte.

Es folgte der Schwenk in die Gastronomie. Mit seiner Show "Cookin' with Brooklyn" und einer eigenen Hot-Sauce-Marke versuchte er sich als Koch, wurde aber für seinen Mangel an handwerklichen Grundlagen erneut zur Zielscheibe der Kritik. Angeblich arbeitete ein 62-köpfiges Team an der Show, die zudem rund 100.000 Dollar pro Folge gekostet haben soll.

Die endgültige Emanzipation?

Die Wende in seinem Leben brachte schließlich die Beziehung zu Nicola Peltz (31). Mit der prunkvollen Hochzeit im April 2022 in Palm Beach schien Brooklyn zum ersten Mal einen festen Hafen gefunden zu haben - allerdings einen, der ihn immer weiter von den Beckhams wegführte. Schon damals gab es Berichte über Spannungen zwischen Victoria Beckham und ihrer Schwiegertochter, insbesondere um das Hochzeitskleid und die mediale Inszenierung der Feier.

Der radikale Bruch könnte somit Brooklyns erster eigener, wenn auch schmerzhafter Erfolg sein: Der Schritt aus dem goldenen Käfig, um mit 26 Jahren endlich herauszufinden, wer er ohne das Logo "Beckham" eigentlich ist.