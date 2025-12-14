Brown University in den USA: Tödliche Schüsse an Elite-Universität in den USA

An der Brown University im Bundesstaat Rhode Island fallen Schüsse. Mindestens zwei Menschen sterben, der Schütze flieht. Es läuft ein großer Polizeieinsatz.
Ein bewaffneter Täter hat an einer Universität in der Stadt Providence im US-Bundesstaat Rhode Island zwei Studenten getötet und mindestens acht weitere angeschossen. Die Verletzten befänden sich in kritischem, aber stabilem Zustand, sagte Bürgermeister Brett Smiley auf einer Pressekonferenz. Eine weitere Person sei leicht verletzt, aber nicht angeschossen worden. Der Täter flüchtete und war auch mehrere Stunden nach der Tat noch immer nicht gefasst.