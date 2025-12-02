Brotsucht eröffnet Lokal: Im SWerk in Waiblingen gibt’s Suppen, Salate und Sandwiches aus Sauerteigbrot

Leckeres Sauerteigbrot ist die Spezialität der Waiblinger Backstube Brotsucht. Es spielt nun auch im neuen Lokal SWerk eine große Rolle, zum Beispiel in Form von Sandwiches.
Viele Jahrzehnte haben Arbeiter in der Schmiede der Ziegelei Hess nahe dem Bahnhof Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) geschuftet und geschwitzt. Das ist Geschichte. Wer heute durch die schöne alte Holztür des Backsteinbaus tritt, kann es sich richtig gutgehen lassen. Denn Susanne Ebrahim und Tina Laubengeiger von der Bäckerei Brotsucht haben mit viel Aufwand und Liebe die ehemalige Schmiede – den bislang nicht genutzten Bereich links von ihrer Backstube – in ein Tageslokal mit rund 60 Quadratmetern Fläche umgewandelt. 20 Gäste finden Platz, im Sommer kommen draußen 20 weitere Plätze hinzu.