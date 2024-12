Brother, Cardinal und mehr: Diese Stars wählten 2024 ungewöhnliche Namen für den Nachwuchs

Brother, Hurricane, Poetry - all diese Babys haben in diesem Jahr das Licht der Welt erblickt. Ihre prominenten Eltern haben ihnen recht unkonventionelle Namen gegeben. Die Kreativität der Stars kannte auch 2024 keine Grenzen, wenn es um die Namen ihrer Kinder ging. Hier sind die außergewöhnlichsten Babynamen, die für reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben.

"Ja, sein erster Name ist wirklich Brother"

Besonders heiß diskutiert wurde in diesem Jahr wohl die Wahl von "Glee"-Star Darren Criss (37) und Ehefrau Mia Swier (39). Nach ihrer Tochter Bluesy (2) bekamen sie im Juni 2024 ihren ersten Sohn und nannten ihn Brother László, also Bruder. "Ja, sein erster Name ist wirklich Brother", schrieb der Schauspieler extra unter den Instagram-Beitrag. Seine Fans waren nicht unbedingt begeistert von seiner Namenswahl, wie in den Kommentaren zu lesen war.

Für einen Namen, der zugleich auch ein normales Wort ist, entschieden sich auch Schauspielerin Halle Bailey (24) und ihr heutiger Ex-Freund DDG (27). Ihr im Januar geborener Sohn heißt Halo, was übersetzt Heiligenschein bedeutet. "Too Hot To Handle"-Star Francesca Farago (31) gab ihren Kindern äußerst romantische Namen: Ihre Zwillinge kamen im November zur Welt und heißen Poetry Lucia und Locket Romance - also Poesie und Medaillon Romanze. DJ David Guetta (57) ist da mit dem Farbton-Namen Cyan für seinen im März geborenen Sohn schon eher schlicht.

Ob die Schauspieler Adam DeVine (41), Cameron Diaz (52) und Josh Duhamel (52) die Zukunft ihrer jeweiligen Kinder mit ihren Namen schon vorbestimmt haben? Der im März geborene Sohn des "Pitch Perfect"-Darstellers und seiner Frau heißt Beau, also Schönling. Diaz und ihr Mann Benji Madden (45) entschieden sich bei Baby Nummer zwei für den göttlichen Namen Cardinal (auf Deutsch: Kardinal). Josh Duhamel nannte sein Januar-Baby Shepherd Lawrence. Sein Sohn hätte als Schäfer also die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Justin (30) und Hailey Bieber (27) gaben ihrem im Oktober geborenen Sohn den gewöhnlichen Vornamen Jack - der Zweitname Blues lässt dann aber doch Rückschlüsse auf die musikalische Verbindung seines Vaters zu.

Dass Philipp Plein (46) eine Vorliebe für ungewöhnliche Babynamen hat, ist nichts Neues. Seine Söhne heißen Romeo Prince, Halo Ocean und Rouge Sky Galaxy - und jetzt auch Hurricane Thor Thunder (Deutsch: Hurrikan Thor Donner). Was den Designer mit dem Gott des Donners verbindet, ist nicht bekannt.

"High School Musical"-Star Ashley Tisdale (39) steht auf naturnahe Namen. Ihrer Tochter Jupiter (3) hat sie den Zweitnamen Iris (Deutsch: Schwertlilie) gegeben, ihre im September geborene Tochter heißt Emerson Clover (Deutsch: Klee). Kollegin Hilary Duff (37) hat sich für den Namen ihres Kindes gleich die ganze Wiese (Englisch: Meadow) ausgesucht. Ihre Tochter kam im Mai zur Welt und heißt Townes Meadow Bair.

Kurze Namen liegen auch im Trend

Dass Promi-Kinder nur einen Vornamen haben, ist zur Seltenheit geworden. Doch es gibt auch Stars, die eher auf kurze Namen setzen. Schauspielerin Hilary Swank (50) nannte ihre im März geborenen Zwillinge Aya und Ohm. Gal Gadots (39) Tochter heißt Ori. "Du hast so viel Licht in unser Leben gebracht und deinem Namen Ori, der auf Hebräisch 'mein Licht' bedeutet, alle Ehre gemacht", erklärte die israelische Schauspielerin die Bedeutung auf Instagram.

Olivia Munn (44) und ihr Mann begrüßten im September die kleine Méi June. "Méi (ausgesprochen May) bedeutet Pflaume auf Chinesisch", erklärt die Moderatorin den Vornamen in einem Instagram-Beitrag und bezeichnet ihr Baby auch gleich als "meine kleine Pflaume". Die Tochter von Schauspieler Johnny Galecki (49) hat mit Oona Evelena auch noch einen eher kürzeren Vornamen bekommen, ebenso wie Caius Chai, der neugeborene Sohn von Basketballer Stephen Currys (36).

Im kommenden Jahr erwarten übrigens unter anderem Jennifer Lawrence (34), Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34) sowie Milo Ventimiglia (47) Nachwuchs - man darf sich also sicher auf weitere ungewöhnliche Babynamen freuen.