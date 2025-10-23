Broschüre der Fraktion: Werbung für die SPD, aber kein Wahlkampf?

Für 200 000 Euro hat die Fraktion eine Million Broschüren verteilt. Aus Steuermitteln erlaubt ist nur reine Information. Kritiker sehen denn auch einen Grenzfall.
Es war eine schwer zuzuordnende Beilage, die dieser Tage viele Haushalte im Südwesten erreichte. „Heute“ stand groß auf der Titelseite, darunter „Das Heft des Handelns“. Als Hintergrund diente das Foto eines Mädchens, das mit einem Schwamm eine Glasscheibe reinigt. Offenbar ging es um Schulen, was auch ein Anreißer zur „Bildungsmisere“ erahnen ließ.