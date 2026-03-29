Brooks Nader: Roter Baywatch-Badeanzug sorgte für Tränen

Brooks Nader hat keine große Schauspielerfahrung, ist aber einer der Stars eines geplanten "Baywatch"-Comebacks. Erstmals in den ikonischen roten Badeanzug zu schlüpfen, war für das Model ein ganz besonderer Moment.
Als die Figur Selene wird Brooks Nader (29) in einem kommenden "Baywatch"-Reboot mitspielen. Das Model erzählt, wie überwältigend es für sie gewesen ist, erstmals einen der ikonischen roten Badeanzüge zu tragen, für die die vor allem in den 1990ern sehr erfolgreiche Serie "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu" bekannt war.