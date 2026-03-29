Brooks Nader: Roter Baywatch-Badeanzug sorgte für Tränen

Brooks Nader hat keine große Schauspielerfahrung, ist aber einer der Stars eines geplanten "Baywatch"-Comebacks. Erstmals in den ikonischen roten Badeanzug zu schlüpfen, war für das Model ein ganz besonderer Moment.

Als die Figur Selene wird Brooks Nader (29) in einem kommenden "Baywatch"-Reboot mitspielen. Das Model erzählt, wie überwältigend es für sie gewesen ist, erstmals einen der ikonischen roten Badeanzüge zu tragen, für die die vor allem in den 1990ern sehr erfolgreiche Serie "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu" bekannt war.

"Es ist, als hätte sich der Kreis geschlossen", erklärt Nader dem US-Magazin "People". Vor einigen Jahren habe sie bereits zufällig auf ihrem Cover der bekannten "Swimsuit"-Ausgabe der "Sports Illustrated" einen roten Badeanzug getragen. Sie habe "also das Gefühl, dass sich das schon lange angebahnt hat".

Auch ihre Familie habe sehr emotional reagiert. "Ich habe mit meinen Schwestern über FaceTime gesprochen, und sie haben richtig geheult, als sie mich in dem roten Badeanzug gesehen haben", erzählt das Model. "Es ist so ein großer Moment, und ich fühle mich sehr geehrt, ein Teil davon zu sein."

Brooks Nader ist bislang nicht als Schauspielerin bekannt

Nader hat sich bislang besonders als Model und mit Auftritten in TV-Shows wie der US-Version von "Let's Dance" einen Namen gemacht. Auch andere Darstellerinnen und Darsteller, die zur Besetzung des geplanten "Baywatch"-Reboots gehören, bringen kaum bis keine Schauspielerfahrung mit. Für die US-Turnerin und Influencerin Olivia Dunne (23), oder auch Livvy Dunne, ist es so beispielsweise die erste professionelle Schauspielrolle.

Unter Serienfans dürfte der wohl bekannteste Name aus dem Reboot der von Stephen Amell (44) sein. Der unter anderem aus der Serie "Arrow" bekannte Schauspieler verkörpert die Hauptrolle des Hobie Buchannon. Er ist der Sohn von David Hasselhoffs (73) damaligem Serien-Alter-Ego Mitch Buchannon.

Ebenfalls bekannter unter Serienliebhabern ist Shay Mitchell (38), die in "Pretty Little Liars" mitspielte. Sie verkörpert Trina, eine ehemalige Anwältin, die Vollzeit als Rettungsschwimmerin arbeiten möchte. Aus dem Original kehrt David Chokachi (58) zurück. Er spielt Cody Madison, heute Besitzer eine Strandbar, der die rote Badehose noch nicht ganz abgelegt hat.

In der Saison 2026/2027 soll die Serie starten. Einen genauen Termin gibt es bislang nicht, erst kürzlich haben die Dreharbeiten begonnen.