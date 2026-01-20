Während Brooklyn Beckham mit seinen Eltern abrechnet, hält der Rest des Clans zusammen. Was machen eigentlich die übrigen Kinder von David und Victoria?

Der öffentliche Bruch von Brooklyn Beckham (26) mit seiner Familie stellt die glänzende Fassade der Beckham-Familie auf die Probe. Während der älteste Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) nichts mehr mit seinen Eltern zu tun haben will und auf Instagram öffentlich gegen sie wettert, scheinen seine Geschwister ihre Plätze im Familiengefüge gefunden zu haben - jeder auf seine ganz eigene Weise.

Romeo Beckham: Model und Musterschüler auf dem Rasen Lange Zeit galt Romeo Beckham (23) als derjenige, der den sportlichen Erwartungsdruck am stärksten spürte. Nach frühen Erfolgen als Model, unter anderem für Burberry, versuchte er in die Fußstapfen seines berühmten Vaters zu treten. Anders als Brooklyn, der die Fußballschuhe mit 15 Jahren an den Nagel hängte, bewies Romeo Biss: Er kämpfte sich durch die Reserve von Inter Miami bis hin zu einem Profivertrag beim britischen Club Brentford FC.

Nach der Saison 2023/24 beendete er seine Laufbahn, um sich auf seine Modelkarriere zu konzentrieren. Im Februar 2025 lief Romeo Beckham auf der Mailänder Modewoche für Versace.

Cruz Beckham: Der kreative Freigeist

Der jüngste der drei Brüder, Cruz (20), orientiert sich eher an der Popstar-Vergangenheit seiner Mutter. Cruz gilt als das musikalische Talent der Familie. Er spielt Gitarre, Klavier und arbeitet seit Jahren an seiner Gesangskarriere. 2025 veröffentlichte er mit "Optics" und "Lich the Toad" seine ersten Singles.

Zeitgleich mit Brooklyns Instagram-Statement verkündete Cruz Beckham am Montag sein nächstes großes Projekt: Am 27. März steht er im Courtyard Theatre in London für ein Konzert auf der Bühne.

Während Brooklyn seine schulische Laufbahn weitestgehend in den USA absolvierte, besuchten sowohl Romeo als auch Cruz die Wetherby Prep School in Westminster - dieselbe Schule, auf die auch einst Prinz William und Prinz Harry gingen. Romeo wechselte später auf die Millfield School, die für ihre herausragende Sportförderung bekannt ist.

Harper Seven: Muse ihrer Mutter?

Das Nesthäkchen der Familie, Harper Seven (14), scheint eine Sonderrolle einzunehmen. Sie gilt als der erklärte Liebling der sozialen Medien und wird von Victoria oft als Muse und Begleiterin bei Fashion Shows inszeniert, genießt aber aufgrund ihres Alters noch einen gewissen Schutzraum, auch wenn die Vermarktung ihrer Person bereits früh begann. Die einzige Tochter der Beckhams besucht derzeit eine der angesehensten Mädchenschulen Londons: die Glendower Prep in South Kensington.

Der Bruch ihres großen Bruders dürfte auch an der 14-Jährigen nicht spurlos vorbeigehen: Noch vor einigen Jahren zeigten sich ihr älterer Bruder und seine Ehefrau Nicola Peltz (31) immer wieder in innigen Momenten mit Harper.

Digitale Funkstille

Dass die Fronten auch zwischen Brooklyn und seinen Geschwistern verhärtet sind, zeigt sich in den sozialen Medien. Im Dezember verteidigte Cruz seine Eltern öffentlich und enthüllte, dass Brooklyn die gesamte Familie auf Instagram blockiert hat. Romeo wiederum ignorierte seinen Bruder demonstrativ in sämtlichen Jahresrückblicken.

Nach Brooklyn Beckhams öffentlichem Statement am 19. Januar haben sich weder seine Eltern noch seine Geschwister bisher öffentlich zu Wort gemeldet.