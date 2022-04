1 Nicola Peltz und Brooklyn Beckham sind seit Samstag verheiratet. Foto: imago images/ZUMA Wire

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz sind verheiratet! Der Promi-Sohn und die Milliardärstochter haben sich in Palm Beach vor zahlreichen Stars das Jawort gegeben.















Brooklyn Beckham (23) hat "Ja" gesagt! Der Sohn von Victoria Beckham (47) und David Beckham (46) hat am Samstag in Palm Beach seine Verlobte, die Milliardärstochter Nicola Peltz (27), geheiratet.

Offiziell wurden noch keine Bilder von der Hochzeit mit der Öffentlichkeit geteilt. Auf Fotos, die die "Daily Mail" veröffentlicht hat, ist aber unter anderem die Braut in einem traumhaften Hochzeitskleid von Valentino zu sehen. Peltz soll sich im Vorfeld mehrmals mit dem Designer Pierpaolo Piccioli in Rom getroffen haben. Sie habe zuvor nicht gewusst, wie ihr Brautkleid aussehen sollte. Das mit Valentino herauszufinden, sei "wirklich unglaublich" gewesen, erzählte sie "CR Fashion Book" bereits im November.

300 Gäste, darunter viele Stars

Gefeiert wurde auf dem Peltz-Familienanwesen in Palm Beach in drei großen Festzelten, vor rund 300 anwesenden Gästen, wie die britische Boulevardzeitung weiter berichtet. Die Trauung, demnach eine traditionell jüdische Zeremonie, habe demnach gegen 18 Uhr Ortszeit begonnen. Beckham soll seine jüngeren Brüder Romeo (19) und Cruz (17) als Trauzeugen eingespannt haben, die Braut sei von ihrem Bruder Brad (32), ihrer Großmutter Bunny (93) sowie Beckhams Schwester Harper (10) begleitet worden.

Neben vielen Mitgliedern beider Familien - natürlich waren unter anderem auch David und Victoria Beckham vor Ort - gehörten zahlreiche Promis zu den Gästen. So feierten demnach etwa Star-Koch Gordon Ramsay (55), Schauspielerin Eva Longoria (47), Sängerin Mel B (46), Supermodel Gisele Bündchen (41) und ihr Mann Tom Brady (44) sowie das Tennis-Star Serena Williams (40) mit.

Dass Beckhams Patenonkel, Elton John (75), aufgrund seiner Tour nicht anwesend sein würde, war bereits im Vorfeld spekuliert geworden. Auch hatte es Vermutungen gegeben, dass Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) geladen sein könnten. Die beiden Royals seien laut Medienberichten aber nicht gesichtet worden.

Insgesamt drei Tage lang soll das Brautpaar feiern. Das Fest habe bereits am Freitagabend mit einem Dinner begonnen, am Samstag stand dann eben die Trauung an und am heutigen Sonntag soll ein Mittagessen die Feierlichkeiten beschließen.