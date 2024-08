Brooke Shields: Sie versteigert ihre legendären Calvin-Klein-Jeans

Foto: The Washington Post via Getty Images

Brooke Shields (59) stand bereits als junge Teenagerin vor der Kamera - als Model und Schauspielerin. Unvergessen bleibt die kontroverse Werbekampagne von Calvin Klein aus dem Jahr 1980, die nicht nur ihre Karriere ankurbelte, sondern auch Calvin Klein seinen Stardesigner-Status verlieh. Jetzt versteigert die Schauspielerin die legendäre Hose aus der fast 45 Jahre zurückliegenden Kampagne.

Im Rahmen der Auktion "From Bombshells to Blasters: An Auction You Can't Refuse" des Auktionshauses Studio Auctions kommen zahlreiche Memorabilien aus berühmten Filmen wie "Star Wars" und Besitztümer von Marilyn Monroe (1926-1962), James Dean (1931-1955) und Co. unter den Hammer. Neben ihren berühmten Jeans versteigert Brooke Shields auch ihr persönliches Drehbuch zum Film "Die Blaue Lagune" aus dem Jahr 1980 sowie einen Cheerleader-Pullover aus Highschool-Zeiten.

Kontroverse Werbung

Als die Calvin-Klein-Kampagne 1980 veröffentlicht wurde, war Brooke Shields gerade 15 Jahre alt. Kritisiert wurde deshalb auch der provokative Slogan der TV-Werbung: "Willst du wissen, was zwischen mir und meinen Calvins ist? Nichts." Shields und Klein stehen trotz des jungen Alters bis heute hinter der Werbung: Klein sagte "People" 2023, die Kampagne sei "lustig, unschuldig und ja, verdammt sexy".

2023 sagte Shields in ihrem Podcast "Now What?", dass ihre Mutter drei der originalen Jeans aus der Werbung behalten habe. Eines sei an das Metropolitan Museum of Art gegeben worden, die anderen seien weiter in ihrem Besitz. Nun können die Jeans also den Besitzer wechseln. Die Auktion mit Shields' Gegenständen findet zwischen 25. und 27. Oktober statt.