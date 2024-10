Bronx Music Hall: New York hat eine neue Konzerthalle - in der Bronx

New York hat eine neue Konzerthalle - in der Bronx

1 Die New York Bronx Hall bietet rund 250 Plätze. Foto: dpa/Christina Horsten

Ob Jazz, Hip-Hop oder Klassik: Musik wird in New York so gut wie ständig und an vielen Orten aufgeführt. Jetzt bekommt auch der Stadtteil Bronx eine neue Konzerthalle.











New York hat eine neue Konzerthalle. Die Bronx Music Hall mit rund 250 Publikumsplätzen ist in das Erdgeschoss eines neuen Gebäudes mit bezahlbaren städtischen Wohnungen eingebaut und soll mit Musik aus den unterschiedlichsten Genres den „Sound der Bronx“ feiern, hieß es von den Veranstaltern. In dem nördlichen Stadtteil der Millionenmetropole wurde unter anderem der Hip-Hop erfunden.