Brontë-Waves: So stylt man den großen Frisurentrend

Extralange Wellen, ein Mittelscheitel und ein Hauch von Chaos - die "Brontë-Waves" bringen literarische Romantik direkt in den Herbst. Vom roten Teppich bis TikTok ist der Look überall präsent - perfekt für alle, die Drama, Eleganz und einen Hauch Melancholie lieben.
Lange, lockere und leicht zerzauste Wellen - die sogenannten "Brontë-Waves" - sind der Frisurentrend dieses Herbstes und Winters. Auf TikTok, in Musikvideos und auf dem roten Teppich tragen plötzlich alle den Look, von Charli xcx über Solange Knowles bis hin zu Florence Welch. Auch die neue Verfilmung von "Wuthering Heights" mit Margot Robbie hat den Style zusätzlich ins Rampenlicht gerückt. Aber warum genau sind diese melancholisch-romantischen Wellen gerade so beliebt?