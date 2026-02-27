Brontë Blush: So gelingen rosige Wangen à la Margot Robbie

Der "Brontë Blush" zaubert die Illusion eines stürmischen Tages in den Mooren Yorkshires aufs Gesicht. So gelingt der Look à la Margot Robbie in "Wuthering Heights".

Die neue filmische Adaption von Emily Brontës Weltliteratur-Klassiker "Wuthering Heights" sorgt derzeit für intensiven Gesprächsstoff in der Filmwelt. Sowohl enthusiastisches Lob als auch scharfe Kritik begleiten das Werk von Regisseurin Emerald Fennell, doch an diesem popkulturellen Ereignis führt kein Weg vorbei. In einer Sache herrscht jedoch über alle Lager hinweg Einigkeit: Der "Brontë Blush" ist der ästhetische Volltreffer der Saison.

Dieser Make-up-Trend, maßgeblich geprägt durch Margot Robbies Auftritte auf der Pressetour, fängt die düstere Romantik des Stoffes perfekt ein. Das Herzstück dieser Ästhetik ist ein tief auf den Wangen platziertes Rouge, das die Illusion eines natürlichen Errötens nach einem stürmischen Tag in den rauen Mooren Yorkshires heraufbeschwört.

So gelingt der "Brontë Blush"

Robbies Stylistin zeigt in einem Instagram-Video, wie der Look gelingt: Eine hauchdünne, lichtreflektierende Grundierung bereitet das Gesicht vor und lässt die Haut beinahe transparent erscheinen. Die eigentliche Farbtiefe entsteht durch die Symbiose zweier cremiger Nuancen - ein kräftiges Rot trifft auf dunkle Beere. Diese Kombination erzeugt auf der Haut ein lebendiges, fast organisches Ergebnis, das weit über herkömmliche Pastelltöne hinausgeht.

Ein weiches Verblenden mit einem Foundation-Pinsel ist für das Gelingen essenziell, da jede Form von harten Linien die natürliche Wirkung zerstören würde. Das Finish soll diffus und fast neblig erscheinen. Zur Fixierung der cremigen Basis dient ein Hauch von transparentem Puder, gefolgt von einem rosafarbenen Puder-Rouge, welches in kurzen, federleichten Strichen aufgetragen wird.

Obwohl sichtbares Make-up im viktorianischen Zeitalter oft als unschicklich galt, feiert dieser Trend das natürliche Leuchten der Haut. Den krönenden Abschluss bildet ein dezenter, rosiger Highlighter-Stift auf den höchsten Punkten der Wangenknochen. Diese feuchte Komponente verleiht dem ansonsten eher matten und tief sitzenden Rouge eine frische Lebendigkeit.