Brokenwood - Mord in Neuseeland: Gruseliger Start in Staffel acht

Die achte Staffel von "Brokenwood - Mord in Neuseeland" startet im Ersten. Zum Auftakt findet Chefinspektor Mike Shepherd eine Leiche in einem antiken Sarkophag - doch wo steckt die echte Mumie? Ein Fall voller Überraschungen.

Fans des neuseeländischen Krimis können sich freuen: "Brokenwood - Mord in Neuseeland" (seit 2014) startet am 11. Januar 2026 um 21:45 Uhr im Ersten mit der achten Staffel. Wer nicht so lange warten möchte, kann die erste Folge bereits seit dem 9. Januar in der ARD Mediathek streamen.

Seit 2019 läuft die Krimireihe im Ersten - häufig anstelle des Polittalks nach dem Sonntagskrimi. Die Mischung aus der malerischen Landschaft in der Region Northland auf der neuseeländischen Nordinsel, den skurrilen Figuren und clever konstruierten Kriminalfällen macht den Reiz der weltweit erfolgreichen Serie aus. Für die unverwechselbare Atmosphäre sorgt zudem der Country-Soundtrack, diesmal mit Songs der vielfach ausgezeichneten Sängerin Tami Neilson (48).

Ab Staffel sieben wurde die Episodenanzahl von vier auf sechs erhöht. Insgesamt umfasst die Krimireihe bislang 48 Folgen, in Neuseeland wurden 2023 und 2024 bereits die Staffeln neun und zehn ausgestrahlt. Zum Auftakt der neuen Staffel wartet auf Chefinspektor Mike Shepherd (Neill Rea) und sein Team ein Fall der besonders bizarren Sorte.

Gruseliger Fund im Sarkophag

Das kleine Städtchen Brokenwood besitzt ein eigenes Museum. Dessen größter Schatz: eine 5.600 Jahre alte Mumie aus Ägypten, die Direktorin Daphne Richards (Elisabeth Easther) wie ihren Augapfel hütet.

Als das kostbare Stück eines Abends transportiert werden soll, erlebt der Museumsangestellte Johnny Oades (Jamie Irvine) gemeinsam mit seinen Cousins Rhys (Arlo Green) und Frodo (Karl Willetts) eine Überraschung der gruseligen Sorte. Bei einer unplanmäßigen Pause steigt plötzlich eine Frau als lebende Mumie aus dem Sarkophag, stößt wüste Beschimpfungen aus und fällt tot um. Bei der Toten handelt es sich um die Mutter (Meryl Main) der beiden Transporthelfer.

Chefinspektor Mike Shepherd steht vor einem doppelten Problem: Wer hat das Opfer mit einer tödlichen Giftdosis umgebracht? Und wo ist die echte Mumie abgeblieben? Gemeinsam mit seinem bewährten Team macht er sich an die Arbeit. Detective Kristin Sims (Fern Sutherland) nimmt zunächst den schwerreichen Kunstsammler Gordon Godley (Simon Prast) ins Visier. Doch das wahre Motiv, so viel sei verraten, liegt in persönlichen Verstrickungen, die wenig mit der Faszination für das Alte Ägypten zu tun haben...