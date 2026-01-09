Brokenwood - Mord in Neuseeland: Gruseliger Start in Staffel acht

Die achte Staffel von "Brokenwood - Mord in Neuseeland" startet im Ersten. Zum Auftakt findet Chefinspektor Mike Shepherd eine Leiche in einem antiken Sarkophag - doch wo steckt die echte Mumie? Ein Fall voller Überraschungen.
Fans des neuseeländischen Krimis können sich freuen: "Brokenwood - Mord in Neuseeland" (seit 2014) startet am 11. Januar 2026 um 21:45 Uhr im Ersten mit der achten Staffel. Wer nicht so lange warten möchte, kann die erste Folge bereits seit dem 9. Januar in der ARD Mediathek streamen.