Bröckelt die Allianz der Jungen?: Noch tieferer Tiefpunkt: Trennungsdrohung im Sommerhaus der Stars

Micha ist im "Sommerhaus der Stars" nicht nur von Ex-Kumpel Ryan "enttäuscht". Seiner Freundin Edda droht er wieder mit Trennung und stellt ihr am Ende ein Ultimatum. Derweil bröckelt die Front gegen Ryan. Oder doch nicht?

In "Das Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20:15, RTL, auch bei RTL+) steht erst Folge drei an - und schon fühlen sich Ryan Wöhrl (23) und seine Lina (24) "isoliert". Bei der letzten Nominierungsrunde outete sich Ryan unfreiwillig als Strippenzieher gegen Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30).

Räumlich isoliert sind Ryan und Lina jedoch nicht, obwohl sie sich freiwillig in die Gartenlaube zurückziehen. Denn die anderen Paare suchen immer wieder die Nähe der scheinbaren Verräter. Vor allem Michael "Micha" Klotz (27) ist "enttäuscht" von seinem einstigen Vertrauten. Es geht unter anderem um die Frage, ob Micha eine Rauswahl von Marvin Kleinen (30) suggeriert hat, wie Ryan behauptet. Micha leugnet dies, obwohl die Fernsehbilder eine andere Sprache sprechen.

Überraschung: Exit-Challenge fällt aus

Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh (37) halten derweil zu Ryan, genauso wie Jochen Horst (64) und dessen Frau Tina (52). Doch letztere müssen in die Exit-Challenge gegen Tara und Dennis. Beide Paare sammelten in der letzten Folge die meisten Stimmen gegen sich.

Aber die Macher haben eine Überraschung für die Kandidaten. Da in der vorangegangenen Episode bekanntlich Hanka Rackwitz (56) einen spektakulären freiwilligen Abgang hinlegte, muss kein Paar gehen. Einen Nachteil haben Tina und Jochen sowie Dennis und Tara aber. Sie sind für das erste Spiel gesperrt, können sich also kein Safety-Ticket in die nächste Runde erkämpfen.

Micha droht nach Spiel schon wieder mit Trennung

Die Frauen müssen die Männer anleiten, damit die mit einem Handbohrer durch ein Brett Luftballons zum Zerplatzen bringen. Micha und Edda (24) erweisen sich hier wieder als das Problempaar im Haus. Wobei sich diesmal Edda toxischer gibt. Sie brüllt ihren Partner an, tituliert ihn als "Lusche". Der droht danach mal wieder mit der Trennung.

Wenig überraschend siegt bei dem Spiel das favorisierte Power-Couple Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30). Auch weil sie anders als die meisten Paare keine Energie darauf verschwenden, sich gegenseitig anzuschreien.

Im zweiten Spiel dürfen wieder alle Paare ran. Sie müssen auf einer Art runden Wippe einen Turm bauen. Die Klötzchen, die sie dafür brauchen, müssen sie von Stelen holen, die um das schwankende Plateau verteilt sind. Es gilt also, das Gewicht immer wieder so zu verlagern, dass der bereits aufgebaute Turm stehen bleibt.

Alle Teams tun sich hier schwer, was dazu führt, dass sich selbst bisher harmonische Pärchen angiften. Die Lösung der Aufgabe ist unmöglich, schließt Jochen Horst. Am besten schließen noch Ryan und Lina ab. Bei ihnen besteht der Turm zeitweise aus vier Klötzchen. Sie gewinnen das Match.

Abweichler beim Stimmungsbarometer

Das Paar, das es am nötigsten hat, sichert sich also vor der Rauswahl. Die steht aber ohnehin erst in der nächsten Folge an. Heute gibt es nur ein Stimmungsbarometer. Das zeigt ähnliche Kräfteverhältnisse wie bei der letzten Nominierung. Tara und Dennis bekommen drei Negativvotes ab, genauso wie Jochen und Tina.

Doch überraschend werden auch Edda und Micha angezählt. Das bedeutet: Die Anti-Ryan-Allianz hat Risse bekommen. Jochen und Tina hätten sonst vier Stimmen gegen sich bekommen müssen. Der Abweichler ist der bisher unauffällige Marvin, der plötzlich zum Intriganten wird. Er steckt Ryan dann auch sofort, dass er gegen Micha und Edda gestimmt hat. Und verrät diesen Schritt sofort seiner Allianz.

Was ist das Motiv von Marvin? Will er Ryan endgültig reinreiten? Will er nur Verwirrung stiften? Oder will er bei der Gruppe um Ryan, Silva und Jochen anschlussfähig bleiben, falls die Stimmung im Haus kippt?

Bei Edda und Micha ist die Stimmung übrigens nicht gekippt, sondern immer schlimmer geworden. Nach dem letzten Spiel sprach Micha wie einst Rudi Völler von einem "noch tieferen Tiefpunkt". Er stellt seiner Freundin am Ende von Folge drei ein Ultimatum. Wenn sie sich nicht über Nacht verändert, ist Schluss.