Bröckelt die Allianz der Jungen?: Noch tieferer Tiefpunkt: Trennungsdrohung im Sommerhaus der Stars

Micha ist im "Sommerhaus der Stars" nicht nur von Ex-Kumpel Ryan "enttäuscht". Seiner Freundin Edda droht er wieder mit Trennung und stellt ihr am Ende ein Ultimatum. Derweil bröckelt die Front gegen Ryan. Oder doch nicht?
In "Das Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20:15, RTL, auch bei RTL+) steht erst Folge drei an - und schon fühlen sich Ryan Wöhrl (23) und seine Lina (24) "isoliert". Bei der letzten Nominierungsrunde outete sich Ryan unfreiwillig als Strippenzieher gegen Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30).