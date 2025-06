Broadway-Auftritte: Tom Felton kehrt als Draco Malfoy zurück

1 Als Draco mit platinblondem Haar - privat auch ohne Foto: Will Oliver/EPA/dpa

Nach 15 Jahren kehrt Tom Felton als Draco Malfoy in «Harry Potter» zurück – allerdings nicht auf die Leinwand.











Link kopiert



New York - Der britische Schauspieler Tom Felton, bekannt aus den "Harry Potter"-Filmen in der Rolle des Draco Malfoy, übernimmt ab November erneut die Rolle des blonden Rivalen von Harry Potter – diesmal auf einer Broadway-Bühne. Der 37-Jährige feiert damit sein Broadway-Debüt in der Produktion "Harry Potter and the Cursed Child", wie der Schauspieler mitteilte. Die limitierte Spielzeit soll mehrere Monate bis März andauern.