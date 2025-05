Britpop: Robbie Williams kündigt neues Album an

Robbie Williams (51) macht kurz vor Tourstart seinen Fans mit dem neuen Song "Rocket" eine Freude. Die Single ist ein Vorbote seines kommenden Albums "Britpop", das der britische Musikstar für den kommenden Herbst angekündigt hat. "Ich wollte endlich das Album machen, das ich eigentlich schon 1995 nach meiner Trennung von Take That im Sinn hatte", erklärt das ehemalige Boyband-Mitglied in einem Statement.

Zu dieser Zeit habe sich Britpop auf dem absoluten Höhepunkt befunden und es sei "ein goldenes Zeitalter für die britische Musik" angebrochen. "An diesem Album habe ich mit einigen meiner persönlichen Helden gearbeitet; es ist ungehobelt, es gibt mehr Gitarren und alles ist vielmehr upbeat und hymnischer als sonst."

"Rocket" lässt bereits den gitarrenlastigeren Sound des Albums erahnen. Im Song ist Tony Iommi (77) von Black Sabbath an der Gitarre zu hören. Der Musiker schrieb an dem Lied auch mit, für das am Freitag noch ein Musikvideo veröffentlicht wird. Demnach wird Williams in einem punkigen Outfit vor verschiedenen Londoner Wahrzeichen zu sehen sein. Gemeinsam mit Tony Iommi wird er auch in dessen Heimatstadt Birmingham gezeigt.

Das Albumcover blickt in Williams' Vergangenheit. Denn darauf ist ein Bild des Sängers in einer Ausstellung zu sehen, das ihn in einer roten Trainingsjacke zeigt, die Williams 1995 beim Glastonbury Festival getragen hatte. Das Foto wird auf dem Cover mit pinker Farbe beworfen.

Seine Tourstopps in Deutschland

"Ein oder zwei Songs" seines neuen Werks wird das Ex-Take-That-Mitglied auch auf seiner Tour spielen. Die "Britpop"-Tour, die ursprünglich als "Robbie Williams Live 2025" angekündigt worden war, startet am 31. Mai mit einem Auftritt in Edinburgh. Es folgen im Juni zunächst Stationen in London, Manchester oder Amsterdam, bevor Williams auch in Deutschland Halt macht.

Am 25. Juni wird der Entertainer in Gelsenkirchen auf der Bühne stehen. Es folgen Shows in Hannover (30.6.), Leipzig (9. Juli), Berlin (21.7. und 22.7.), München (26.7.) und Frankfurt (10.8.).