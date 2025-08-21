Britpop erscheint im Oktober: Robbie Williams überrascht mit Gary-Barlow-Collab auf neuem Album

Lange konnten sie sich nicht leiden, jetzt arbeiten sie erneut für einen Song zusammen: Für einen Track seines neuen Albums "Britpop" hat Robbie Williams seinen ehemaligen Take-That-Kollegen Gary Barlow ins Boot geholt.
Nach fast einem Jahrzehnt veröffentlicht Robbie Williams (51) wieder ein Album mit neuen, eigenen Songs - und bringt gleich mehrere Überraschungen mit. Auf "Britpop", das am 10. Oktober erscheint, erwartet die Fans nicht nur eine Rückkehr zum Britpop-Sound der 1990er Jahre, sondern auch zahlreiche prominente Kollaborationen. Besonders eine sticht ins Auge: mit Gary Barlow (54), seinem ehemaligen Take-That-Kollegen.