Britney Spears: Sängerin zeigt sich zum Geburtstag im knappen Outfit in Mexiko

In einem sexy Geburtstags-Outfit und mit Freunden hat Popsängerin Britney Spears ihren 43. Geburtstag in Mexiko verbracht.

Von Trauer keine Spur: Zu ihrem Geburtstag am Montag, den 2. Dezember, zeigte sich Popsängerin Britney Spears (43) in gewohnt ausgelassener Stimmung auf Instagram - und das nur wenige Stunden nach Bekanntwerden ihrer offiziellen Scheidung von Ex-Ehemann Sam Asghari (30). Verschiedene US-Medien wie das "People"-Magazin und das Promiportal "TMZ" hatten nur kurz zuvor, unter Berufung auf Gerichtsdokumente, berichtet, dass Spears' Status als Single wieder offiziell hergestellt sei.

Popsängerin feiert Geburtstag in Mexiko

Anlässlich ihres Geburtstages zeigte sich Spears' nun in einem Instagram-Video in einem elfenbeinfarbenen, dessousähnlichen Unterkleid mit verziertem Saum aus Blumenspitzen. Dazu kombinierte die Sängerin eine perlenbesetzte Halskette mit Goldakzenten, schwarze Riemchen-Pumps und ein weißes Spitzentuch. Während des Posierens für die Kamera rundete Spears' ihren Look mit einem kräftigen roten Lippenstift ab. Passend dazu kommentierte die Sängerin ihren Instagramauftritt mit den Worten: "Vor dem Abendessen rote Lippen und leckerer Wein!!!"

Mit wem sie ihr Geburtstags-Dinner verbrachte, verriet die Popsängerin zwar nicht, doch eine Quelle erklärte gegenüber dem "People"-Magazin, dass Spears' "sich zu ihrem Geburtstag einen tollen Urlaub gegönnt" habe. Die 43-Jährige sei "mit Freunden in einem Privatjet nach Mexiko geflogen." Sie liebe das Land und habe es kaum erwarten können, "in der Sonne zu feiern".

Scheidung bereits im Mai

Die Scheidung von ihrem Ex-Ehemann Asghari scheint die "Gimme More"-Sängerin also gut verkraftet zu haben. Britney Spears und das 30-jährige Model gaben sich im Juni 2022 das Ja-Wort, im August 2023 soll die Sängerin laut dem "People"-Magazin jedoch die Scheidung eingereicht haben. Finalisiert wurde diese im vergangenen Mai. Nun soll sich Spears' wieder offiziell Single nennen dürfen.