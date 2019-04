1 Britney Spears richtet sich direkt an ihre Fans Foto: Raoul Gatchalian/starmaxinc.com/ImageCollect

Wird Britney Spears gegen ihren Willen in einer psychiatrischen Klinik festgehalten? Nachdem es offenbar sogar Todesdrohungen gegen ihre Familie gab, hat sich die Sängerin nun selbst geäußert.

Britney Spears (37, "Circus") hat im März angeblich eine mehrwöchige Behandlung in einer psychiatrischen Einrichtung begonnen. Einige ihrer Fans machen sich deswegen offenbar große Sorgen um die Sängerin. In einem Fan-Podcast wurden sogar Vorwürfe laut, Spears werde gegen ihren Willen in der Klinik festgehalten. Daraufhin entstand das Hashtag #FreeBritney und eine Gruppe von Anhängern soll am Montag in West Hollywood für ihre Freilassung protestiert haben... Jetzt hat der Popstar reagiert und sich selbst zu Wort gemeldet!

Auf Instagram spricht Spears Klartext: "Hallo Leute, ich melde mich bei allen, die sich um mich sorgen", sagte sie in einem kurzen Selfie-Video. "Alles ist gut. Meine Familie hat in letzter Zeit viel Stress und Ängste durchgemacht, daher brauchte ich einfach Zeit, um mich zu fassen. Aber keine Sorge, ich komme bald wieder."

Zu dem Clip schrieb sie zudem einen Text, in dem sie auf die Spekulationen und Gerüchte einging. "Ich wollte Hallo sagen, weil die Dinge, die im Umlauf sind, einfach außer Kontrolle geraten sind!!! Wow!!!", heißt es da von dem Popstar. "Es gibt Gerüchte, Todesdrohungen gegen meine Familie und mein Team, und es werden so viele verrückte Dinge gesagt. Ich versuche, mir Zeit für mich zu nehmen, aber alles, was passiert, macht es nur schwerer für mich. Glaubt nicht alles, was ihr lest und hört."

"Was ich jetzt brauche, ist ein bisschen Privatsphäre"

"Meine Situation ist ungewöhnlich", so Spears, "aber ich verspreche, dass ich im Moment das mache, was am besten ist." Sie fügte hinzu: "Ihr wisst das vielleicht nicht über mich, aber ich bin stark und stehe für das ein, was ich will! Eure Liebe und euer Engagement sind unglaublich, aber was ich jetzt brauche, ist ein bisschen Privatsphäre, um mit all den schwierigen Dingen klarzukommen, die mir das Leben vor die Füße wirft. Wenn ihr das beherzigen könntet, wäre ich für immer dankbar."

Anfang April war berichtet worden, dass sich Spears selbst in eine Klinik eingewiesen habe, nachdem ihr Vater mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Seitdem waren zahlreiche Gerüchte um ihren Gesundheitszustand aufgekommen.