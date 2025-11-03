Britney Spears deaktiviert ihren Instagram-Account

Britney Spears hat wieder einmal ihr Profil auf Instagram deaktiviert. In den Wochen zuvor hat sie sich mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline gestritten, der seine Memoiren veröffentlichte. Darin äußerte er sich negativ über die Sängerin.
Britney Spears (43) hat zum wiederholten Male ihren Instagram-Account aus unbekannten Gründen deaktiviert. Medienberichten zufolge veröffentlichte sie in den letzten Wochen mehrere besorgniserregende Posts. Zudem hat sie sich öffentlich mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (47) gestritten. Dieser hatte sich in seinen Memoiren negativ über die Sängerin geäußert.