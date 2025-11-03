Britney Spears deaktiviert ihren Instagram-Account

Britney Spears hat wieder einmal ihr Profil auf Instagram deaktiviert. In den Wochen zuvor hat sie sich mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline gestritten, der seine Memoiren veröffentlichte. Darin äußerte er sich negativ über die Sängerin.

Britney Spears (43) hat zum wiederholten Male ihren Instagram-Account aus unbekannten Gründen deaktiviert. Medienberichten zufolge veröffentlichte sie in den letzten Wochen mehrere besorgniserregende Posts. Zudem hat sie sich öffentlich mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (47) gestritten. Dieser hatte sich in seinen Memoiren negativ über die Sängerin geäußert.

In den vergangenen Wochen hat die 43-Jährige mehrere Tanzvideos aus ihrem Wohnzimmer veröffentlicht. Darüber hinaus hat sie Beiträge mit mysteriösen Bildunterschriften zu ihren Kindern Jayden James (19) und Sean Preston (20) geteilt. Für diese Posts deaktivierte sie die Kommentarfunktion.

Sichtbare Verletzungen

Ein Video, das Spears am 7. Oktober veröffentlichte, zeigte sie mit blauen Flecken an den Armen und Verbänden um ihre Handgelenke. In der Bildunterschrift erklärte Spears, dass sie bei einer Freundin zu Gast war und die Treppe hinuntergestürzt sei.

In einem weiteren Beitrag vom 19. Oktober schrieb sie über ihren viermonatigen Aufenthalt in einer Entzugsklinik im Jahr 2018, während sie unter einer 13-jährigen Vormundschaft stand. Spears erzählte, wie sich diese Phase auf ihren Alltag auswirkte und behauptete, einen "Hirnschaden" erlitten zu haben.

Federline plauderte aus dem Nähkästchen

Ihr Ex-Mann Federline veröffentlichte im Oktober seine Memoiren mit dem Titel "You Thought You Knew". Darin äußerte er verschiedene Behauptungen über Spears und verrät Details zu ihrer Ehe und ihre Beziehung zu den Söhnen. Unter anderem behauptet Federline, Spears habe ihn betrogen.

Am 15. Oktober reagierte Spears auf der Plattform X auf die Vorwürfe. Sie erzählte, Federline habe sie "ständig manipuliert", und verteidigte ihre Beziehung zu ihren Söhnen. Zudem thematisierte sie Federlines Auftritte in der Presse und warf ihm vor, dass er sie in seinen Interviews "regelrecht angreife".