British Museum: Wie kommt der Teppich von Bayeux sicher nach London?

Der Teppich von Bayeux ist ein mittelalterliches Meisterwerk. Nun will Paris es für ein halbes Jahr ans British Museum ausleihen. Doch das Vorhaben erntet Kritik.
Wird Wilhelm der Eroberer, wenn die Londoner fest schlafen, in ihrer Stadt Einzug halten? Das scheint Teil des Plans zu sein, den man jetzt in der englischen Hauptstadt „für ein Jahrhundert-Ereignis“ entwickelt hat. Heimlich, still und leise soll William the Conqueror von Frankreich aus anrücken, erst durch den Tunnel unterm Kanal und danach des Nachts über Londons menschenleere Straßen. Keine feindlichen Armeen, aber auch keine Farbtöpfe werfenden Demonstranten oder Saboteure sollen Gelegenheit erhalten, sich ihm in den Weg zu stellen. Starke Polizeikräfte werden ihn und die Seinen begleiten – auf dem Weg in den vornehmen Stadtteil Bloomsbury.