Vom Dreitagebart zum Schnauzer: Sänger Joe Jonas setzt zum Jahresende im Gesicht auf Veränderung. Den neuen Look führte er erst in einem TikTok-Video und nun auch auf dem roten Teppich in London vor.

Sänger Joe Jonas (35) hat einen neuen Look. Und den präsentierte er am Montagabend (2. Dezember) stolz auf dem roten Teppich der British Fashion Awards.

Jonas kam zu der Veranstaltung in der Royal Albert Hall mit einem 70er-Jahre-Schnurrbart. Zuvor trug er üblicherweise Dreitagebart. Der Sänger betonte seinen neuen Schnurrbart mit einem limettengrünen Rollkragenpullover unter einem kastig geformten grauen Blazer und kombinierte den Look mit einer klassischen schwarzen Anzughose.

Lesen Sie auch

Auf dem roten Teppich war Jonas' große Veränderung am Montagabend zu sehen - auf TikTok jedoch schon am Donnerstag, dem 28. November. Jonas veröffentlichte dort ein Video, das ihn vor dem Spiegel zeigt. Er kämmte sich mit den Fingern durchs Haar und schnitt eine Grimasse in die Kamera, wobei der neue Schnurrbart zu sehen war. "Auf dem Weg, den Truthahn zu vermasseln", schrieb er als Untertitel unter das Video. Darin trug er ein ähnliches Ensemble wie bei den Fashion Awards - einen limettengrünen Pullover, eine mit Sherpa-Futter gefütterte Lederjacke und graue Hosen.

Wann kommt endlich sein Album?

Nach den stylischen Neuigkeiten warten die Fans nun auf musikalische. Anfang des Jahres kündigte Jonas die Veröffentlichung von "Music for People Who Believe in Love" an, seinem ersten Soloalbum seit 13 Jahren. Das Album war für den 18. Oktober geplant, wurde jedoch noch nicht veröffentlicht. "Dieses Album ist ein Fest der Dankbarkeit, Hoffnung und Liebe. Diese Lieder reflektieren mein Leben aus der Vogelperspektive und würdigen die vielen Segnungen um mich herum", erklärte Jonas in einer Pressemitteilung. Laut seiner offiziellen Website wird "Music for People Who Believe in Love" den Song "Work It Out" und 12 weitere neue Titel enthalten.