British Fashion Awards in London: Ein Hut geht in die Royal Albert Hall – und hat Rihanna dabei

Ein Hut geht in die Royal Albert Hall – und hat Rihanna dabei

British Fashion Awards in London

1 Der Hut trifft samt Rihanna in der Royal Albert Hall in London ein. Foto: IMAGO/Avalon.red/IMAGO/Lounis Tiar / Avalon

Mut zum Hut – in der Londoner Royal Albert Hall trifft sich die Prominenz zu den British Fashion Awards. Rihanna trägt das vielleicht expressivste Outfit des Abends.











Niemand trägt mehr Hüte? Von wegen! Zu den „British Fashion Awards“ am Montagabend in London kam die Sängerin Rihanna mit einem Hut, der seiner Spezies alle Ehren machte: Er war türkis, pelzig und riesengroß. Dazu kombinierte die 36-Jährige ein schwarzes Bustier-Minikleid und einen himmelblauen Furry-Mantel. Es war vielleicht das expressivste Outfit eines an unkonventionellen Outfits nicht eben armen Abends.